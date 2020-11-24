Завтра вступит в силу постановление Рады о своевременном информировании граждан об усилении карантина

Кабмин не позднее чем за неделю должен сообщать о новых ограничениях.

Постановление Верховной Рады "О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мер с целью надлежащей подготовки к усилению" опубликовано газетой "Голос Украины".

Это означает, что она вступает в силу с 25 ноября.

Кабинет Министров Украины не позднее чем за неделю до начала действия новых ограничений должен проинформировать о программах, которые будут введены для поддержки уязвимых групп населения, работников и субъектов хозяйствования, в частности, по организации перевозок работников к месту работы и обратно.

Кроме того, не позднее чем за 7 календарных дней до начала действия двух и более запретов правительство обязано внести в Верховную Раду Украины проект Закона Украины о предоставлении государственной поддержки и льгот населению и субъектам хозяйствования, которые испытывают негативные последствия в связи с усилением противоэпидемических мер.

Речь идет о следующих запретах:

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом, метрополитеном в городском сообщении;

посещение учебных заведений соискателями образования;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры;

прием посетителей в кинотеатрах;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

запрет покидать места своего проживания для предотвращения распространения COVID-19.

Напомним, что 17 ноября Верховная Рада приняла проект постановления "О своевременном информировании граждан в случае усиления противоэпидемических мер с целью надлежащей подготовки к такому усилению".

11 ноября Кабинет Министров принял решение о введении карантина выходного дня. Работать можно продуктовым магазинам, аптекам, СТО. Рестораны и кафе могут работать только на доставку и на вынос, ТРЦ и непродуктовые маркеты должны быть закрыты с полуночи субботы до полуночи понедельника. Такие ограничения ввели как минимум до конца ноября.

Представители бизнеса устраивали протесты из-за этого карантина во многих городах Украины. Городские власти некоторых городов выступили против карантина выходного дня - к примеру, во Львове мэр "отменил выходные", в Днепре местная комиссия ТЭБ и ЧС не смогла собрать кворум, поэтому решение правительства не стали имплементировать.