Зеленский заверил, что зона свободной торговли между Украиной и Израилем заработает с 1 января

Соглашение о ЗСТ было подписано в январе 2019 года.

Зона свободной торговли между Украиной и Израилем начнет работать с 1 января 2021 года.

Об этом в Twitter сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

"Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества", - заявил Зеленский.

#FTA between ?? & ?? will take effect on January 1, 2021! This is a new level of relations between the countries & the "green light" to the growth of ?? exports, closer cooperation in the fields of high-tech, engineering, investment. Great news, @netanyahu ! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2020

В июне 2020 года в МИД Израиля сообщили, что Кнессет в ближайшие недели ратифицирует соглашение о свободной торговле с Украиной.

Договор о ЗСТ был подписан в январе 2019 года в рамках визита президента Петра Порошенко в Израиль. Подписи под документом также поставили первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов и и.о. министра экономики и промышленности Израиля Эли Коэн. Проект предусматривает отмену ввозных пошлин для 80% украинских промышленных товаров и 70% пошлин на израильский импорт.

11 июля 2019 года Верховная Рада ратифицировала ЗСТ с Израилем.

В августе 2019 года Украина и Израиль договорились о расширении зоны свободной торговли на сферу услуг.