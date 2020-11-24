Львовский городской совет провел внезапное заседание, чем фактически прекратил полномочия Садового

Садовый заявил, что с точки зрения закона его полномочия прекращены. Он не собирается подписывать никаких документов, пока не будет разрешена юридическая коллизия.

Львовский городской совет провел внезапное заседание, чем фактически прекратил полномочия Садового
Фото: Макс Требухов

Во вторник, 24 ноября, часть депутатов Львовского городского совета собрались на первое заседание сессии.

Об этом сообщает Zaxid.net.

"Комиссия хочет завтра (сегодня. - Ред.) утром созвать сессию, чтобы депутаты приняли присягу. Это означает, что прекращаются полномочия городского головы. А кто тогда должен управлять городом? Избирательная комиссия этого не говорит, депутаты городского совета растеряны, я бы хотел , чтобы мы вернулись к здравому смыслу", - сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в видеообращении накануне вечером.

Садовый добавил, что с точки зрения закона его полномочия прекращены. Он не собирается подписывать никаких документов, пока не будет разрешена юридическая коллизия.

"Состоявшаяся сессия фактически прекращает полномочия городского головы. Новой сессии еще нет. Сейчас наши юристы будут изучать, но первый раз в истории города возник такой казус", - отметил мэр Львова.

По словам Садового, первое заседание новоизбранного городского совета должно было состояться 3 декабря, но его неожиданно перенесли на 24 ноября в интересах "бизнес-группировки КК - Козловский-Кривецкий".

"Забежали, стоя проголосовали сами за себя ... Депутатам из других фракций никто не звонил", - описал Садовый первое заседание городского совета.

Фракции "ЕС", "Страж" и "Свобода" собрались в сессионном зале Львовской ратуши. Фракции "Самопомощи" и "Голоса" вместе с тем заявили, что не будут участвовать в заседании сессии. Председательствует на сессии руководитель Львовской городской ТИК Игорь Слипецкий.

Кресла в зале должны установить до 24 ноября, так что депутаты работают стоя.

19 ноября Львовская городская ТИК приняла постановление о проведении первой сессии Львовского городского совета в четверг, 3 декабря. Однако в 23:55 в день выборов городского головы, 22 ноября, городская ТИК внесла изменения в свое же постановление и изменила дату проведения первой сессии на вторник, 24 ноября. Решение по изменению даты проведения первой сессии городская ТИК приняла после жалоб депутатов Львовского городского совета из партии "ЕС".

Андрей Садовый сразу заявил, что проведение сессии без главы городского совета - это попытка узурпировать власть во Львове, поэтому мэрия обратилась в суд.

Напомним, на выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый. Он набирает 62,8% голосов.

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