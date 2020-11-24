Часть депутатов Львовского совета избрали президиум для управления городом без Садового

Председательствует на сессии руководитель Львовской городской ТИК Игорь Слипецкий.

Часть депутатов Львовского совета избрали президиум для управления городом без Садового
Фото: zaxid.net

Депутаты трех из пяти фракций Львовского горсовета провели первое заседание. В минимально необходимом для кворума составе депутаты избрали президиум, который будет управлять сессиями городского совета и составлять повестку дня сессии до официального избрания городского головы Львова.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Президиум горсовета также может без мэра созвать сессию, назначать членов исполкома, заместителей городского головы и принимать решения.

Заседание сессии утром 24 ноября инициировали депутаты из фракции "ЕС". Вместе с ними в сессионном зале ратуши собрались фракции "Варты" и "Свободы", в общей сложности 34 депутата из 64-х. Фракции "Самопомощи" и "Голоса" заявили, что не будут участвовать в этом заседании, назвав его недемократическим.

Председательствует на сессии руководитель Львовской городской ТИК Игорь Слипецкий.

Кресла в зале должны установить до 24 ноября, потому депутаты работают стоя.

"Представители трех фракций приняли присягу, спели гимн, после чего руками проголосовали за создание временного президиума, который будет управлять сессиями ЛГС и составлять повестку дня до избрания городского головы. В состав президиума включили Петра Адамика ("ЕС"), Юрия Мартынюка ("Варта") и Любомира Мельничука ("Свобода"), а также Романа Федишина из "Самопомощи" и Виталия Троця из "Голоса", которые не пришли, следуя накануне заявленному намерению бойкотировать нелегитимное заседание", - пишет издание.

Игорь Слипецкий заявил, что результаты выборов мэра ТИК официально огласит в течение трех дней, и на следующем заседании сессии новый мэр должен принести присягу.

Заместитель городского головы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко назвал сегодняшнее заседание сессии Львовского городского совета переворотом.

"Такое в цивилизованном обществе называют переворотом. Председатель ТИК привел к присяге депутатов, не приведя к присяге мэра. Такое происходит впервые. И тем самым председатель ТИК устранил избранного городского голову от полномочий. Таким образом, мы имеем теперь избранного городского голову Андрея Садового. И приведенных депутатов, образовавших президиум, который фактически может взять на себя полномочия городского головы", - заявил Москаленко.

Напомним, ранее Садовый заявил, что с точки зрения закона его полномочия прекращены. Он не собирается подписывать никаких документов, пока не будет решена юридическая коллизия.

"Комиссия хочет завтра (сегодня. - Ред.) утром созвать сессию, чтобы депутаты приняли присягу. Это означает, что прекращаются полномочия городского головы. А кто тогда должен управлять городом? Избирательная комиссия этого не говорит, депутаты городского совета растеряны, я бы хотел, чтобы мы вернулись к здравому смыслу", - сообщил мэр Львова.

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