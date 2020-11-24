Часть депутатов Львовского совета избрали президиум для управления городом без Садового

Депутаты трех из пяти фракций Львовского горсовета провели первое заседание. В минимально необходимом для кворума составе депутаты избрали президиум, который будет управлять сессиями городского совета и составлять повестку дня сессии до официального избрания городского головы Львова.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Президиум горсовета также может без мэра созвать сессию, назначать членов исполкома, заместителей городского головы и принимать решения.

Заседание сессии утром 24 ноября инициировали депутаты из фракции " ЕС ". Вместе с ними в сессионном зале ратуши собрались фракции "Варты" и "Свободы", в общей сложности 34 депутата из 64-х. Фракции "Самопомощи" и "Голоса" заявили, что не будут участвовать в этом заседании, назвав его недемократическим.

Председательствует на сессии руководитель Львовской городской ТИК Игорь Слипецкий.

Кресла в зале должны установить до 24 ноября, потому депутаты работают стоя.

"Представители трех фракций приняли присягу, спели гимн, после чего руками проголосовали за создание временного президиума, который будет управлять сессиями ЛГС и составлять повестку дня до избрания городского головы. В состав президиума включили Петра Адамика (" ЕС "), Юрия Мартынюка ("Варта") и Любомира Мельничука ("Свобода"), а также Романа Федишина из "Самопомощи" и Виталия Троця из "Голоса", которые не пришли, следуя накануне заявленному намерению бойкотировать нелегитимное заседание", - пишет издание.

Игорь Слипецкий заявил, что результаты выборов мэра ТИК официально огласит в течение трех дней, и на следующем заседании сессии новый мэр должен принести присягу.

Заместитель городского головы Львова по вопросам развития Андрей Москаленко назвал сегодняшнее заседание сессии Львовского городского совета переворотом.

"Такое в цивилизованном обществе называют переворотом. Председатель ТИК привел к присяге депутатов, не приведя к присяге мэра. Такое происходит впервые. И тем самым председатель ТИК устранил избранного городского голову от полномочий. Таким образом, мы имеем теперь избранного городского голову Андрея Садового. И приведенных депутатов, образовавших президиум, который фактически может взять на себя полномочия городского головы", - заявил Москаленко.

Напомним, ранее Садовый заявил, что с точки зрения закона его полномочия прекращены. Он не собирается подписывать никаких документов, пока не будет решена юридическая коллизия.

"Комиссия хочет завтра (сегодня. - Ред.) утром созвать сессию, чтобы депутаты приняли присягу. Это означает, что прекращаются полномочия городского головы. А кто тогда должен управлять городом? Избирательная комиссия этого не говорит, депутаты городского совета растеряны, я бы хотел, чтобы мы вернулись к здравому смыслу", - сообщил мэр Львова.