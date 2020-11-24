Коронавирус диагностировали у 27 нардепов и 34 работников аппарата Верховной Рады

По состоянию на 23 ноября коронавирусом болеют 27 народных депутатов и 34 работника аппарата Верховной Рады. В парламенте утверждают, что работают в обычном режиме и готовы рассмотреть Госбюджет на 2021 год.

Об этом KV стало известно из сообщения и.о. председателя Верховной Рады Елены Кондратюк.

Кондратюк отметила, что хотя коронавирусом болеют сейчас 27 народных депутатов и 34 работника аппарата ВР, парламент работает стабильно.

“Парламент работает в привычном режиме. Сегодня, как и.о. Головы, провела очередное аппаратное совещание, обеспечиваем вместе с Аппаратом стабильное функционирование учреждения”, – сообщила Кондратюк.

По информации вице-спикера, рабочая группа парламента работает над восстановлением антикоррупционного законодательства и решения конституционного кризиса. В нее входят представители всех депутатских фракций и групп, а также трех профильных комитетов ВР.

“Заседание группы проходит в закрытом режиме, чтобы ничто не мешало поиску оптимальных и профессиональных вариантов выхода из ситуации”, – сообщила Кондратюк.

По ее словам, до 1 декабря рабочая группа разработает и представит соответствующие законопроекты. Это будет общее видение того, как вернуть электронное декларирование и ответственность за недостоверное декларирование, а также каким образом будет решаться конституционный кризис.

В тоже время Кондратюк выразила обеспокоенность отсутствием доработанного проекта Госбюджета на 2021 год.

“Парламент готов рассматривать проект Госбюджета на следующий год во втором чтении, как только он будет готов. Мне лично, как и многим народным депутатам, очень бы не хотелось возвращаться к позорным “бюджетным новогодним ночам”, – отметила Кондратюк.

Напомним, 11 ноября коронавирус диагностировали у главы парламента Дмитрия Разумкова. Спикер ВР заверил, что чувствует себя нормально.

Отметим, Елена Кондратюк от ВО “Батькивщина” была избрана вице-спикером ВР 29 августа 2019 г. в ходе первого пленарного заседания Верховной Рады IX созыва.

Фото: страница в Facebook Елены Кондратюк