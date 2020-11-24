Полиция Киева объяснила сегодняшний визит в Музей Революции Достоинства

Следственные действия сегодня не проводили.

Правоохранители 23 ноября не проводили следственных действий в Музее Революции Достоинства, эксперты судебно-экспертного учреждения осматривали открытую местность, где планируется строительство мемориала.

Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко "Интерфакс-Украина", комментируя сообщение музея о визите правоохранителей.

Эта экспертиза была назначена ранее, отметил он.

"Следственные действия не проводились, проводился осмотр представителями экспертного учреждения в рамках назначенных ранее экспертиз", - пояснил Андрей Крищенко.

Напомним, что сегодня представители Музея Революции Достоинства заявили о том, что к ним снова пришли правоохранители "для экспертизы строительства музея".

"Не мемориала, которого касается следствие, а МУЗЕЯ, даже проектирование которого не начиналось. Можем подсказать следователям, где предмет их интереса, но не будем мешать демонстрировать свой "профессионализм", - сообщили в музее.

Напомним, что 19 ноября в Музее Революции Достоинства провели обыск. Директор музея Игорь Пошивайло в комментарии LB.ua сообщил, что обыски связаны с проверкой финансово- экономической деятельности Музея, в частности с проектированием Мемориального комплекса.

В полиции Киева заявили, что выявлены финансовые нарушения в Музее Революции Достоинства, что привело к убыткам на сумму почти 4 миллиона гривен. Основные же следственные действия ведутся в отношении генподрядчика, который должен был построить мемориальный комплекс. На его счет был переведен аванс в 111 млн, а осталось там только около 10 млн, при этом музей не построен. Впрочем, строительство музея пока невозможно, ведь земельный участок арестован: там проводят следственные действия и эксперименты, необходимые для расследования расстрелов на Майдане в феврале 2014 года.

В Киевской городской прокуратуре считают, что средства, выделенные на строительство Музея Революции Достоинства, были разворованы. Срок строительства истекал в августе 2019 года, однако строительные работы так и не были начаты.

В музее сообщили, что подрядчик потратил этот аванс на иные цели, кроме прописанных контрактом. Он предоставлял информацию о закупленных деревьях и граните - это самые дорогие статьи расходов, а также на другие материалы для мемориала. Подрядчик закупил 105 деревьев и особый гранит, который привезли из-за границы и который хранится сейчас в Украине. При музее создан отдельный профессиональный отдел, который занимается всеми вопросами, связанными со строительством.