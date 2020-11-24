В полиции показали, как электрошокеры действуют при применении

Использование электрошокеров сотрудниками национальной полиции менее травматично, чем устройства для отстрела резиновых пуль, и намного более эффективно. Об этом говорится в новом сюжете программы "Полицейская волна" на телеканале "Эспрессо".

"Из прибора вылетят две стрелки, которые присоединяются к правонарушителю. По ним передается ток напряжением 50 тысяч вольт. Этот ток воздействует на правонарушителя 5 секунд. Этого достаточно, чтобы дать правонарушителю понять, что с ним что-то происходит не так, и в большинстве случаев это приводит к тому, что люди сдаются", - говорится в программе.

Электрошокер вызывает у нарушителя резкую боль, мышечные спазмы, судороги и полностью его парализует. Действие прибора на себе испытал главный украинский патрульный, полковник полиции Евгений Жуков во время стажировки в США , уверяют журналисты.