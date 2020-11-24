В полиции показали, как электрошокеры действуют при применении
Кабмин инициировал расширение оснований для использования полицейскими электрошокеров.
Использование электрошокеров сотрудниками национальной полиции менее травматично, чем устройства для отстрела резиновых пуль, и намного более эффективно. Об этом говорится в новом сюжете программы "Полицейская волна" на телеканале "Эспрессо".
"Из прибора вылетят две стрелки, которые присоединяются к правонарушителю. По ним передается ток напряжением 50 тысяч вольт. Этот ток воздействует на правонарушителя 5 секунд. Этого достаточно, чтобы дать правонарушителю понять, что с ним что-то происходит не так, и в большинстве случаев это приводит к тому, что люди сдаются", - говорится в программе.
Электрошокер вызывает у нарушителя резкую боль, мышечные спазмы, судороги и полностью его парализует. Действие прибора на себе испытал главный украинский патрульный, полковник полиции Евгений Жуков во время стажировки в США, уверяют журналисты.
Напомним, Кабинет министров направил на рассмотрение Верховной Рады инициативу о внесении изменений в Закон "О Национальном полиции", а именно - в ст. 45 предлагается добавить пункт, который позволит расширить основания для использования полицейскими электрошокеров. Глава МВД Арсен Аваков отметил, что применение электрошоковых устройств контактного и контактно-дистанционного действия - это "гуманное полицейское средство принуждения, позволяющее пресечь правонарушение и остановить злоумышленника, нанеся ему меньший вред по сравнению с огнестрельным или травматическим оружием".