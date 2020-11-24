В МВФ заявили, что Украина ведет налоговую политику "на два фронта"

Фонд считает, что введение налога на выведенный капитал приведет к значительной потере доходов, что является регрессивным процессом.

Международный валютный фонд считает, что налоговая политика в Украине ведется сразу на два фронта.

С одной стороны, за последние годы в стране провели значительную работу по постепенному совершенствованию и обновлению налоговой системы. Но с другой - налоговая политика ставит под сомнение основные положения существующей системы, исследуя фундаментальные изменения в ней. Об этом говорится в отчете МВФ .

"В то время, как были приложены серьезные усилия, например, к модернизации международных аспектов налога на прибыль, приведение режима в соответствие со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития, некоторые круги политических дебатов настойчиво пытаются отменить налог на прибыль корпораций", - говорится в документе .

В МВФ уточнили, что основная идея этого предложения заключается в том, чтобы заменить этот налог налогом на распределенную прибыль (или налог на выведенный капитал).

"Эта система не будет облагать прибыль, когда она накапливается в корпорации, отложив уплату налога до момента, когда корпорация распределяет дивиденды акционеру", - добавили в Фонде.

В МВФ также отметили, что сейчас найти золотую середину им не представляется возможным. Они считают, что введение налога на выведенный капитал приведет к значительной потере доходов, что является регрессивным процессом.

В 2016 году Национальный совет реформ утвердил введение налога на выведенный капитал с 1 января 2018 года. В начале октября 2017 года этот налог поддержали на заседании Кабинета Министров, а в июле 2018-го законопроект о НнВК был внесен президентом Петром Порошенко на рассмотрение парламента.

В зависимости от объекта налогообложения предлагались дифференцированные ставки налога в размере:

15% - для операций по выводу капитала (дивидендов);

20% - для платежей, эквивалентных выводу капитала, за исключением применения ставки 5% при выплате связанному лицу-нерезиденту.

Отличие от налога на прибыль заключается в том, что последний облагает операционный доход, полученный после вычисления всех расходов на заработную плату, начислений на нее, расходов на закупки материалов. Налогом на выведенный капитал облагаются только дивиденды, полученные бенефициарами после указанных операций, и аналогичные операции.

Ранее в МВФ согласились с введением НнВК в Украине, но только для компаний с годовым оборотом до 200 млн гривен и при условии, что они должны будут авансом заплатить 50% от суммы налоговых обязательств по налогу за прибыль за 2018 год. В таком случае НнВК был бы введен для 98% юридических лиц, но два оставшихся процента, которые генерируют около 85% общей суммы налога на прибыль, будут продолжать его платить. Речь шла о 4500 крупнейших компаний.

В ноябре 2018 года Министерство финансов предупредило, что введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль для крупных компаний оставит Украину без программы Международного валютного фонда и приведет к дефолту.

Налог на выведенный капитал не работает в Украине до сих пор. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что пора ставить точку в вопросе этого налога, и он готов это сделать.