ВОЗ отправляет в Китай экспертов для выяснения происхождения COVID-19

Китайская сторона уже согласовала такую миссию.

ВОЗ отправляет в Китай экспертов для выяснения происхождения COVID-19
Фото: myseldon.com

Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вскоре сможет отправиться в Китай для прояснения обстоятельств появления коронавируса COVID-19.

Об этом заявил главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, китайская сторона уже согласовала такую миссию.

«Мы не сомневаемся и имеем в том заверения наших китайских коллег из правительства, что поездке на место событий будет способствовать (китайская сторона - ред.). И как можно быстрее", - сказал Райан.

Он добавил, что китайские специалисты уже выполнили "огромный объем научных исследований", однако международные эксперты должны тоже принять участие в работе, чтобы проверить точность данных, и чтобы международное сообщество было уверено в результатах расследования.

Эксперт ВОЗ также отметил, что специалисты, готовясь к командировке в Китай, поддерживают регулярные онлайн-встречи с китайской стороной.

Напомним, ранее глава КНР Си Цзиньпин во время Третьего Парижского форума мира заявил, что ВОЗ должна играть решающую роль в борьбе с пандемией COVID-19.

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