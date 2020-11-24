Порошенко напомнил об идее привлечь к Нормандскому формату США

Экс-президент убежден, что новоизбранный президент США Джо Байден искренне стремится к восстановлению и укреплению международных институтов.

Порошенко напомнил об идее привлечь к Нормандскому формату США
Фото: eurosolidarity.org

Пятый Президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко во время онлайн-выступления на Международном форуме по безопасности в Галифаксе выступил за реформирование механизма «права вето» в Совете Безопасности ООН и усиление Нормандского переговорного формата путем привлечения Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».

«Мы должны пригласить США и расширить формат Нормандской переговорной группы. Кроме этого, ожидаем скорейшего привлечения к мирному процессу Специального представителя США. Бывший спецпредставитель Курт Волкер был очень эффективным и я глубоко ему за это благодарен», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, необходимость реформирования Совета безопасности ООН стала понятна после оккупации Крыма и части Донбасса Россией.

«Если постоянный член СБ ООН осуществляет агрессию, как РоSSия в Крыму и на Донбассе, он не должен обладать «правом вето» в вопросах, касающихся этого направления мировой безопасности. Я хотел бы напомнить, что СССР был исключен из Лиги Наций, ведь он был страной-агрессором. У нас есть прецедент международного права в такой ситуации», - считает пятый Президент Украины.

Порошенко выразил убеждение, что

новоизбранный президент США Джо Байден будет искренне стремиться к восстановлению и укреплению международных институтов, повышению трансатлантической солидарности и увеличению эффективности НАТО.

«Джо Байден - это абсолютный профессионал в международных отношениях, который полностью понимает важность Украины для мировой безопасности», - отметил Петр Порошенко.

«У меня есть очень большие надежды, что отношения между США и Украиной будут усилены - от стратегического партнерства к союзничеству. Я предлагаю вернуться к идее заключения соглашения по безопасности между нашими странами, чтобы бок о бок защищать демократию, свободу и наши общие ценности», - подчеркнул Петр Порошенко.

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