Порошенко напомнил об идее привлечь к Нормандскому формату США

Пятый Президент Украины, лидер политической партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко во время онлайн-выступления на Международном форуме по безопасности в Галифаксе выступил за реформирование механизма «права вето» в Совете Безопасности ООН и усиление Нормандского переговорного формата путем привлечения Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».

«Мы должны пригласить США и расширить формат Нормандской переговорной группы. Кроме этого, ожидаем скорейшего привлечения к мирному процессу Специального представителя США . Бывший спецпредставитель Курт Волкер был очень эффективным и я глубоко ему за это благодарен», - подчеркнул Порошенко.

По его словам, необходимость реформирования Совета безопасности ООН стала понятна после оккупации Крыма и части Донбасса Россией .

«Если постоянный член СБ ООН осуществляет агрессию, как РоSSия в Крыму и на Донбассе, он не должен обладать «правом вето» в вопросах, касающихся этого направления мировой безопасности. Я хотел бы напомнить, что СССР был исключен из Лиги Наций, ведь он был страной-агрессором. У нас есть прецедент международного права в такой ситуации», - считает пятый Президент Украины.

Порошенко выразил убеждение, что

новоизбранный президент США Джо Байден будет искренне стремиться к восстановлению и укреплению международных институтов, повышению трансатлантической солидарности и увеличению эффективности НАТО.

«Джо Байден - это абсолютный профессионал в международных отношениях, который полностью понимает важность Украины для мировой безопасности», - отметил Петр Порошенко.