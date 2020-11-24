Зеленский подписал закон о выходе Украины из договора между странами СНГ

В ОПУ заявили, что выход из Договора защитит национальные экономические интересы Украины, устраняя механизм, обуславливающий межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам.

Зеленский подписал закон о выходе Украины из договора между странами СНГ
Фото: пресслужба президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О выходе из Договора о проведении согласованной монопольной политики" № 995-ІХ, который Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Согласно документу, Украина выходит из Договора о проведении согласованной антимонопольной политики, подписанного на заседании Совета глав правительств государств - участников Содружества Независимых Государств в Москве 25 января 2000 года и ратифицированного Верховной Радой Украины с оговорками законом от 16 января 2003 года №449-IV", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения государствами - членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину. Выход из Договора защитит национальные экономические интересы Украины, устраняя механизм, обуславливающий межгосударственный обмен информацией по экономическим вопросам.

Напомним, в ноябре 2019 года Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения о мерах обеспечения улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран-участниц Содружества Независимых Государств.

В январе 2019 года Украина прекратила действие еще трех договоров в рамках СНГ. Соглашения потеряли практическое значение и не применяются.

В декабре 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией.

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