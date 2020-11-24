В Германии заявили, что санкции США против европейских участников Севпотока-2 недопустимы

В Германии заявили, что санкции США против европейских участников Севпотока-2 недопустимы

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес оценил угрозу санкций США из-за "Северного потока-2". Об этом сообщает издание Die Welt.

О.Хермес призвал США уважать европейский суверенитет и вернуться к широкому сотрудничеству с властями Германии и Европы.

акой подход совершенно исключен среди союзников", — сказал он.

По словам политика, возможные экстерриториальные санкции США против европейских участников проекта являются недопустимым вмешательством в международное право.

Как ранее сообщалось, Вашингтон ввел санкции в отношении "Северного потока-2" в конце 2019 года, после чего с Россией отказалась сотрудничать европейская компания Allseas, которая предоставляла трубоукладчик для строительства.

19 октября 2020 года Соединенные Штаты Америки объявили о расширении санкций против газопровода "Cеверный поток-2".

Ограничения распространяются на компании, которые участвуют в работах по модернизации или установке оборудования на судах для укладки труб, либо осуществляют финансирование таких работ.

10 ноября участники переговоров в Палате представителей и Сенате США достигли соглашения о включении дополнительных санкций в отношении газопровода "Северный поток-2" в обязательный законопроект об обороне.

Санкции в отношении газопровода "Северный поток-2" будут направлены против страховых и сертификационных компаний, которые работают с роSSийскими судами по завершению проекта.

МинПром по материалам OilPoint

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