МВФ не дал Украине транш из-за перенаправления ковидных денег на дороги

Экс-министр финансов Украины Игорь Уманский рассказал, что Украина не получила очередной транш от МВФ , потому что растратила средства с коронавирусного фонда на строительство дорог в рамках "Большой стройки". Об этом он заявил интервью "Стране".



По словам И.Уманского, кредиторы с трудом согласились на создание в Украине коронавирусного фонду, и когда стало известно, что 36 млрд из 66 млрд правительство направило на "Большую стройку", МВФ решил больше финансово не поддерживать Украину.



"В МВФ согласились на ковидный фонд. А когда деньги из ковидного фонда пустили на "Укравтодор", в МВФ сказали: "Украине ни копейки больше не дадим", - отметил И.Уманский.



Экс-министр убежден, что МВФ заморозил транш, потому что "ковидный" фонд растратили на дороги, вместо того, чтобы вложить деньги в медицину. Таким образом, Украина фактически обманула МВФ и не выполнила обязательств.



"Что мешало это сделать еще в сентябре? Печально, что до них только сейчас дошло, что денег от МВФ не будет. Отношение у МВФ к нам очень простое: Украина не держит слово. Обещали из ковидного фонда финансировать медицину – отдали деньги на дороги. Если после смены власти все наши международные доноры были в эйфории, что что-то изменится, то сейчас у них есть понимание: чтобы они не предложили Украине, их все равно обманут. Власть не выполняет обязательства, которые подписала", - добавил И.Уманский.



МинПром