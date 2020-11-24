МВФ не дал Украине транш из-за перенаправления ковидных денег на дороги

МВФ не дал Украине транш из-за перенаправления ковидных денег на дороги

Экс-министр финансов Украины Игорь Уманский рассказал, что Украина не получила очередной транш от МВФ, потому что растратила средства с коронавирусного фонда на строительство дорог в рамках "Большой стройки". Об этом он заявил интервью "Стране".

По словам И.Уманского, кредиторы с трудом согласились на создание в Украине коронавирусного фонду, и когда стало известно, что 36 млрд из 66 млрд правительство направило на "Большую стройку", МВФ решил больше финансово не поддерживать Украину.

"В МВФ согласились на ковидный фонд. А когда деньги из ковидного фонда пустили на "Укравтодор", в МВФ сказали: "Украине ни копейки больше не дадим", - отметил И.Уманский.

Экс-министр убежден, что МВФ заморозил транш, потому что "ковидный" фонд растратили на дороги, вместо того, чтобы вложить деньги в медицину. Таким образом, Украина фактически обманула МВФ и не выполнила обязательств.

"Что мешало это сделать еще в сентябре? Печально, что до них только сейчас дошло, что денег от МВФ не будет. Отношение у МВФ к нам очень простое: Украина не держит слово. Обещали из ковидного фонда финансировать медицину – отдали деньги на дороги. Если после смены власти все наши международные доноры были в эйфории, что что-то изменится, то сейчас у них есть понимание: чтобы они не предложили Украине, их все равно обманут. Власть не выполняет обязательства, которые подписала", - добавил И.Уманский.

МинПром


МинПром по материалам Today.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в СШАЭкс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в США
Криклий пообещал заменить весь общественный транспорт электрокарамиКриклий пообещал заменить весь общественный транспорт электрокарами
В Киберполиции объяснили увольнение и восстановление в должности мужа Венедиктовой
Великобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограниченияВеликобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограничения
Киев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницахКиев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницах
Блок рекламы


Похожие новости
США официально вышли из Договора об открытом небе из-за РоSSииСША официально вышли из Договора об открытом небе из-за РоSSии
Зеленский предложил молодежи рассказать о любви к Украине и инициировал флешмобЗеленский предложил молодежи рассказать о любви к Украине и инициировал флешмоб
Степанов рассказал, при каких условиях в Украине могут ввести полный "локдаун"Степанов рассказал, при каких условиях в Украине могут ввести полный "локдаун"
Шмыгаль ждет положительного сигнала от МВФ о получении очередного траншаШмыгаль ждет положительного сигнала от МВФ о получении очередного транша
Под СБУ митингуют из-за обысков в Нацмузее Революции ДостоинстваПод СБУ митингуют из-за обысков в Нацмузее Революции Достоинства
Степанов рассказал, кто в Украине первым получит вакцину от COVID-19Степанов рассказал, кто в Украине первым получит вакцину от COVID-19
ВАКС отменил второй приговор из-за решения Конституционного суда о е-декларированииВАКС отменил второй приговор из-за решения Конституционного суда о е-декларировании
Оккупанты выдвинули Украине условия для освобождения пленныхОккупанты выдвинули Украине условия для освобождения пленных
В Украине отменили справку о составе семьи для получения ряда госуслугВ Украине отменили справку о составе семьи для получения ряда госуслуг
В Дании министр сельского хозяйства подал в отставку из-за уничтожения норокВ Дании министр сельского хозяйства подал в отставку из-за уничтожения норок
Последние новости
Подгружаем последние новости