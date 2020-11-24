На Донбассе с начала года погибли 18 гражданских, 85 ранены - ОБСЕ

В период со 2 по 15 ноября СММ зафиксировала 469 нарушений режима прекращения огня против 238 за предыдущий двухнедельный период.

На Донбассе с начала года погибли 18 гражданских, 85 ранены - ОБСЕ
Фото: glavcom.ua

По данным ОБСЕ в 2020 году на Донбассе погибло 18 гражданских, 85 получили ранения.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

Также организация фиксирует нарушения "режима тишины".

"Шестнадцатую неделю подряд, с тех пор, как 27 июля вступили в силу дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, ситуация с безопасностью остается относительно спокойной, несмотря на большее количество зафиксированных нарушений. В период со 2 по 15 ноября СММ зафиксировала 469 нарушений режима прекращения огня против 238 за предыдущий двухнедельный период", - говорится в сообщении.

В ОБСЕ отметили, что передвижение гражданских лиц через линию соприкосновения и дальше оставалось ограниченным. Миссия вновь констатировала, что единственными возможными пунктами пропуска для гражданского населения оставались Станица Луганская и Новотроицкое/Еленовка, где СММ фиксировала перемещение ограниченного количества гражданских лиц в обоих направлениях. Также миссия сталкивалась с ограничениями свободы передвижения на местах 8 раз; все эти ограничения произошли в неподконтрольных правительству районах.

Напомним, в июле стало известно, что Украина рассматривает возможность введения миротворцев ОБСЕ на Донбасс. В сентябре ОБСЕ зафиксировала более 1000 нарушений с начала перемирия на Донбассе.

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