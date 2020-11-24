За Филатова на выборах мэра Днепра проголосовали более 80% избирателей

За него отдали голоса в четыре раза больше людей, чем за Краснова.

Действующий мэр Днепра Борис Филатов на вчерашних выборах городского головы набрал 80,61% голосов.

Такие данные 100% обработанных протоколов сообщил секретарь городского совета Александр Санжара, говорится на сайте Днепровского совета.

Своего конкурента Загида Краснова от "Гражданской силы" Филатов опередил в четыре раза.

Санжара заявил, что "во время выборов применялись грязные технологии": на предвыборных встречах с жителями Днепра в Бориса Филатова стреляли зеленкой из пейнтбольного ружья, на встречах присутствовали люди, которые препятствовали осуществлению избирательного права.

"За две недели до выборов началась масштабная скупка голосов избирателей. Меня лично пригласили в какие-то группы в Telegram и Viber. Даже если мой номер получил приглашение, можно предположить, что практически каждый житель Днепра получил такое предложение. До первого тура фигурировала сумма от 400 до 600 гривен, во втором туре она выросла до 1,5 тыс. грн за голос. Самым частым нарушением на выборах во втором туре было фотографирование избирательного бюллетеня. Днепряне должны понимать, что продавая свой голос на выборах, они продают свое будущее", - отметил секретарь городского совета.

Напомним, что Филатов возглавил город в 2015 году, до этого он был бизнесменом и адвокатом, также некоторое время работал журналистом. Победил на выборах в парламент VIII созыва по 27 одномандатному избирательному округу (Днепр).

Летом 2020 года Филатов и мэры еще пяти городов объявили о создании собственной партии "Пропозиция" для участия в местных выборах.

После завершения второго тура выборов в Днепре Центр социологических и маркетинговых исследований Socis обнародовал экзит-полы, согласно которым Филатов набрал 78,75%, а Загид Краснов - 18,25%.

Однако Днепр стал городом, где вчерашняя явка на выборы была самой низкой среди всех населенных пунктов.