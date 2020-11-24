Выборы мэра Полтавы выиграл кандидат от "За будущее" Мамай

"Слуга народа" Иващенко признал поражение, но заявил о подкупе.

Выборы мэра Полтавы выиграл кандидат от "За будущее" Мамай
Олександр Мамай

Бывший мэр Полтавы, кандидат от партии "За будущее" Александр Мамай победил на выборах городского головы.

Он набрал 52,81% (31 564 голоса). Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов, обнародованные на странице Мамая в Facebook.

Его соперник Сергей Иващенко от "Слуги народа" набрал 47,19% (28 207 голосов).

Иващенко в соцсети признал поражение, но заявил о "разветвленной и доказанной системе подкупа, циничном подвозе и обмане избирателей".

"Сегодня мы не выиграли... Но главная проблема - сегодня не выиграла Полтава! В то же время, я уверен - изменений не остановить. Мы не дадим грабить наших граждан и разрушать наш город", - написал он.

Напомним, Александр Мамай был мэром Полтавы в 2010-2018 годах, директор ООО "Интер-Агро". В 2018 году Полтавский горсовет выразил ему недоверие и лишил полномочий. Сам мэр считал эти действия нелегитимными. В ноябре 2018-го в ЕРДР внесли изменения, согласно которым Мамай признавался мэром. Однако оказалось, что эти данные были внесены с помощью похищенного ключа и не имеют силы. В декабре сложилась аналогичная ситуация - изменения внесли с нарушением закона.

Мамаю вручили подозрение за противодействие законной хозяйственной деятельности Полтавского городского совета и за организацию несанкционированного вмешательства в работу информационной системы. В 2019-м баллотировался в Верховную Раду как мажоритарщик, однако не набрал достаточного количества голосов.

Иващенко владеет долями в нескольких предприятиях, соучредитель ОО "Футбольный клуб "Ракита". Президент спортклуба "Полтава". В 2017 году был избран депутатом Щербановского сельсовета, в июле 2019-го баллотировался в парламент от Аграрной партии.

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