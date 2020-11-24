В столичном музее Революции Достоинства снова проходит обыск
Сегодня, 23 ноября, правоохранители проводят обыск в музее Революции Достоинства в Киеве. В этот раз следователей заинтересовал проект строительства музея.
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“А у нас новая проверка. Говорят, "экспертиза строительства музея"! Не мемориала, которого касается следствия, а МУЗЕЯ, даже проектирование которого начиналось”, – сказано в сообщении.
Свою обеспокоенность ситуацией вокруг музея выразил на
"Некоторые на прошлой неделе “успокаивали” меня – мол чего волнуетесь, следствие разберется. Это всем, кто верит, что разберется – следователи хотят провести экспертизу Музея, проектирование которого еще даже не началось", – сообщил нардеп.
Напомним, 19 ноября, правоохранители провели обыск в музее Революции Достоинства в Киеве. Также обыск прошел дома у генерального директора музея Игоря Пошивайло.
Как сообщала
В октябре 2017 года Министерство культуры объявило конкурс на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни – Музей Революции достоинства".
Позднее Министерство культуры Украины заключило соглашение на сумму 2,5 млн грн. с компанией Hossbach Lehmhaus GbR об организации конкурса проектов Мемориала и Музея Майдана 20 октября.
Фото: страница в Facebook музея Революции достоинства