В столичном музее Революции Достоинства снова проходит обыск

Сегодня, 23 ноября, правоохранители проводят обыск в музее Революции Достоинства в Киеве. В этот раз следователей заинтересовал проект строительства музея.

Об этом KV стало известно из сообщения музея Революции Достоинства на странице в Facebook.

“А у нас новая проверка. Говорят, "экспертиза строительства музея"! Не мемориала, которого касается следствия, а МУЗЕЯ, даже проектирование которого начиналось”, – сказано в сообщении.

Свою обеспокоенность ситуацией вокруг музея выразил на странице в Facebook и народный депутат Владимир Вятрович.

"Некоторые на прошлой неделе “успокаивали” меня – мол чего волнуетесь, следствие разберется. Это всем, кто верит, что разберется – следователи хотят провести экспертизу Музея, проектирование которого еще даже не началось", – сообщил нардеп.

Напомним, 19 ноября, правоохранители провели обыск в музее Революции Достоинства в Киеве . Также обыск прошел дома у генерального директора музея Игоря Пошивайло.

Как сообщала KV ранее, 11 февраля 2015 года Президент издал указ, которым, среди прочего, дано поручение Кабмину предусмотреть создание в установленном порядке музея, посвященного событиям Революции достоинства. Распоряжением Кабмина № 1186-р от 18 ноября 2015 года образовано государственное учреждение "Мемориальный комплекс Героев Небесной сотни – Музей достоинства".

В октябре 2017 года Министерство культуры объявило конкурс на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни – Музей Революции достоинства".

Позднее Министерство культуры Украины заключило соглашение на сумму 2,5 млн грн. с компанией Hossbach Lehmhaus GbR об организации конкурса проектов Мемориала и Музея Майдана 20 октября.

Фото: страница в Facebook музея Революции достоинства