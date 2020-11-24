Руководителя филиала Госрезерва подозревают в растрате 2,8 млн грн

НАБУ и САП подозревают директора одного из филиалов Государственного агентства резерва Украины в Сумской области в растрате зерна на сумму более 2,8 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"22 ноября 2020 года детективы Национального бюро при процессуальном руководстве САП сообщили и.о. директора одного из филиалов Государственного агентства резерва Украины в Сумской области о подозрении в растрате зерна на сумму более 2,8 млн грн. Действия лица квалифицированы по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В НАБУ рассказали, что в ноябре 2020-го и.о. директора филиала Государственного агентства резерва Украины, без получения разрешения владельца зерна, хранившегося на базах, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты с их стороны. Таким образом он планировал завладеть более 189 т. зерна стоимостью более 2,8 млн грн, принадлежавшими Госрезерву.

Сейчас суд решает вопрос об избрании меры пресечения.