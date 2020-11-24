В Минске проходит марш пенсионеров и медиков, есть задержанные

Протестующие выкрикивают лозунги: "Позор!", "Это наш город!", "Фашисты".

В Минске проходит марш пенсионеров и медиков, есть задержанные
Фото: Onliner

В столице Беларуси, Минске, проходит "Марш мудрости" с участием пенсионеров и медиков.

Об этом сообщает Onliner.

Еще до начала марша был закрыт вестибюль №2 станции метро "Площадь Ленина" (вход со стороны площади Независимости). Впоследствии метрополитен начал работать.

К тому моменту участники марша уже начали свой марш по проспекту Независимости, который стал традиционным. Их просили разойтись, напоминая, что мероприятие не санкционировано, но реакции не было.

Силовики перекрыли дорогу для участников марша и остановили движение транспорта на некоторых улицах. Пенсионеры прошли привычным маршрутом, минуя здание КГБ и ГУМ. С противоположной стороны за ними наблюдали силовики из припаркованных авто. При этом сообщалось о точечных задержаниях, точное количество которых не называется.

Протестующие выкрикивают лозунги: "Позор!", "Это наш город!", "Фашисты".

Напомним, в Беларуси в воскресенье, 22 ноября, правоохранители снова начали задерживать протестующих и применили против них спецсредства. Правозащитники сообщили о как минимум 203 задержанных митингующих.

В Беларуси продолжаются протесты из-за результатов выборов, согласно которым Александр Лукашенко был объявлен победителем. Митингующие настаивают, что результаты были сфальсифицированы.

Лидер оппозиционного движения Светлана Тихановская неоднократно призывала Лукашенко передать власть.

Против официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел два блока санкций. В так называемом черном списке находятся 55 представителей руководства страны, в частности Александр Лукашенко и силовики. Им запрещается въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если будут обнаружены, заморозят.

Украина, как и страны ЕС и США, не признала результаты выборов в Беларуси честными и отражающими реальное волеизъявление граждан.

Легитимность Александра Лукашенко как президента Беларуси в Евросоюзе не признают. В МИД Украины заявили, что по окончании срока последней каденции Лукашенко как президента Беларуси Украина будет называть его по имени, не отмечая должности.

На этой неделе Украина также присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси.

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