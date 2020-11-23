Американский ракетный эсминец направляется к Черному морю

Американские военные отмечают, что Черное море является важным водным путем для морской торговли и стабильности по всей Европе. "Военно-морские силы США работают в Черном море для сотрудничества с нашими членами НАТО и партнерами, включая Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину", - отмечается в сообщении.
USS Donald Cook - эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения, основное вооружение которого - управляемые ракеты. Главным оружием "Кука" являются крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета до 2500 километров, способные нести ядерные заряды.
Напомним, в начале августа Военно-морские и воздушные силы США провели учения в Черном море.