Американский ракетный эсминец направляется к Черному морю

Главное оружие "Кука" - крылатые ракеты "Томагавк".

Ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" (USS Donald Cook DDG75) отправился к Черному морю для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО.

Об этом сообщает командование Шестого флота ВМС США.

"Это уже в седьмой раз корабль ВМС США посещает Черное море с начала 2020 года. Последним кораблем, посетившим этот регион, был USS Roosevelt (DDG 80) в сентябре", - говорится в сообщении.

BREAKING: ?? #USSDonaldCook DDG 75 began their straits transit into the #BlackSea, marking the 7th time a @USNavy warship has been in the Black Sea Region. #USNavy ships regularly patrol in these waters in support of our @NATO Allies & partners ?? ?? ?? ?? ??!#PowerForPeace pic.twitter.com/8QMEWoL2V0

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) November 23, 2020

Американские военные отмечают, что Черное море является важным водным путем для морской торговли и стабильности по всей Европе. "Военно-морские силы США работают в Черном море для сотрудничества с нашими членами НАТО и партнерами, включая Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину", - отмечается в сообщении.

USS Donald Cook - эскадренный миноносец ВМС США четвертого поколения, основное вооружение которого - управляемые ракеты. Главным оружием "Кука" являются крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета до 2500 километров, способные нести ядерные заряды.

Напомним, в начале августа Военно-морские и воздушные силы США провели учения в Черном море.

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