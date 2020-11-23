Тимошенко: "Батькивщина" провела в местные советы 4500 депутатов

По ее словам, это второе место после партии власти.

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ее партия, по официальным данным ЦИК, заняла второе место по количеству депутатов по всей стране, "уступив только «слуге народа»". Об этом она сообщила во время пресс-конференции в Киеве .

«Эти местные выборы, как я и предупреждала, были всеукраинским национальным референдумом доверия или недоверия действующему президенту. Также это был общенациональный референдум принятия, поддержки или не поддержки стратегического курса, который проводится в нашем государстве», - отметила лидер партии.

Юлия Тимошенко убеждена: то, что за партию власти проголосовали лишь 17,6%, означает, что более 80% людей в стране выступили против действующего курса.

«Народ Украины сказал свое «за» коренному изменению стратегии на стратегию национального развития, укрепления государства, за экономический национализм, за то, чтобы вся политика государства была поставлена на службу каждому украинцу», - уверена лидер «Батькивщины».

Местные выборы 25-го октября, по мнению Юлии Тимошенко, показали, что общество определилось не только с неприятием монобольшинства и его курса, они еще и четко назвали альтернативу этой власти.

«Альтернатива этой власти - «Батькивщина», которая из всех оппозиционных сил одержала победу на этих местных выборах и привела в советы по всей стране 4500 депутатов. «Батькивщина» сегодня является альтернативой действующей власти не только количественно, но и содержательно», - резюмировала глава партии.