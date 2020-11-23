Действующий мэр Кучма победил на выборах мэра Дрогобыча с разницей в полтысячи голосов, - штаб кандидата

Городская ТИК пока официальных результатов не обнародовала.

Действующий мэр Кучма победил на выборах мэра Дрогобыча с разницей в полтысячи голосов, - штаб кандидата
Тарас Кучма
Фото: Високий Замок

Действующий мэр Дрогобыча Тарас Кучма победил своего соперника во втором туре выборов мэра с разницей в 508 голосов.

Об этом свидетельствуют данные параллельного подсчета голосов штаба Кучмы, пишет ZAXID.net.

Так, за Кучму проголосовали 13 103 человека, за самовыдвиженца Андрея Веселого - 12 595. Городская ТИК официальные результаты пока не предоставила.

Предприниматель и глава Благотворительного фонда имени своей семьи Андрей Веселый в 2020 году создал в городе Центр сопротивления коронавирусу, который предоставляет волонтерскую помощь. Владеет ООО "Браты", которое занимается изготовлением элементов строительства, ремонта дорог и тротуаров. Карьеру начинал в Королевском банке Канады.

Тарас Кучма был добровольцем войны на Востоке Украины, в 2015 году отмечен грамотой ВР за мужество и героизм при выполнении воинского долга. Также награжден знаками отличия «За безопасность народа» (18 ноября 2014), «За доблестную службу» (26 января 2015), медалью «За жертвенность и любовь к Украине» (23 декабря 2014).

25 октября 2015 года на очередных выборах городских голов избран городским головой Дрогобыча.

Напомним, вчера во время выборов в Дрогобыче Львовской области наблюдатели зафиксировали автобусы с молодыми людьми. Молодые люди заявили, что являются журналистами и планируют охранять выборы.

По данным ЦИК, явка в Дрогобыче вчера была одной из самых высоких - 30,21%,

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