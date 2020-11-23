Арахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работу

Глава фракции "СН" находился на самоизоляции, хотя не болел.

Арахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работу
Фото: facebook/Слуга Народу

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия выходит из самоизоляции после получения отрицательного результата теста на коронавирус.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, передает Интерфакс-Украина.

"Чувствует себя хорошо. Повторный тест дал отрицательный результат", - сказала Палийчук в понедельник, 23 ноября.

По ее словам, Арахамия выйдет на работу уже сегодня.

20 ноября Палийчук сообщила, что Арахамия сдал два теста на COVID-19. Первый показал положительный результат, второй - отрицательный. Поэтому лидер фракции, по ее словам, пошел на самоизоляцию, работает дистанционно и ожидает результатов еще одного тестирования.

Напомним, о возвращении к полноценной работе сегодня сообщили президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. Они оба получили отрицательные тесты на ковид и покинули "Феофанию", где лечились с 12 ноября.

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