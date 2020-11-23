Арахамия получил отрицательный тест на COVID-19 и выходит на работу

Глава фракции "СН" находился на самоизоляции, хотя не болел.

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия выходит из самоизоляции после получения отрицательного результата теста на коронавирус.

Об этом сообщила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, передает Интерфакс-Украина.

"Чувствует себя хорошо. Повторный тест дал отрицательный результат", - сказала Палийчук в понедельник, 23 ноября.

По ее словам, Арахамия выйдет на работу уже сегодня.

20 ноября Палийчук сообщила, что Арахамия сдал два теста на COVID-19. Первый показал положительный результат, второй - отрицательный. Поэтому лидер фракции, по ее словам, пошел на самоизоляцию, работает дистанционно и ожидает результатов еще одного тестирования.

Напомним, о возвращении к полноценной работе сегодня сообщили президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак. Они оба получили отрицательные тесты на ковид и покинули "Феофанию", где лечились с 12 ноября.