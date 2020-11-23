Вадима Омельченко назначен постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО

Посол Украины во Франции будет выполнять обязанности постпреда по совместительству.

Вадима Омельченко назначен постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО
Вадим Омельченко

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко назначен постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО.

Указ №507/2020 президент Владимир Зеленский подписал 23 ноября.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Французской Республике Омельченко Вадима Владимировича Постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО по совместительству", - говорится в документе.

Вадим Омельченко родился в 1963 году. Окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Заслуженный юрист Украины.

Проходил службу в органах внутренних дел на должностях оперативного состава.

Дважды работал советником спикеров парламента Украины, руководил группой советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам, а также занимал должность консультанта парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Омельченко преподавал в Дипломатической академии при МИД Украины, читал лекции в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

С 2006 года - президент Института Горшенина. Выступает с лекциями и докладами в Ecole Militaire, Национальной ассамблее и Сенате Франции, неоднократно давал интервью и экспертные комментарии о ситуации в Украине ведущим французским изданиям, в частности Le Monde, La Croix, La Tribune.

В июне 2020 года Вадим Омельченко был назначен послом Украины во Франции.

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