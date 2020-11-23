Байден определился с кандидатом на должность государственного секретаря

Новоизбранный президент США Джо Байден определился с кандидатурой на пост госсекретаря. На важнейшую внешнеполитическую должность в администрации Байден выбрал своего советника по вопросам международной политики Энтони Блинкена, передает ВВС.

Энтони Блинкен более 20 лет является соратником Джо Байдена. Он известен как поборник глобальных альянсов и союзнических отношений.

От Блинкена ожидают, что он восстановит имидж США как надежного союзника и вернет страну к международным соглашениям, в частности, направленным на противостояние Китаю, пишет New York Times.

58-летний Энтони Блинкен при администрации Барака Обамы был заместителем госсекретаря, а свою карьеру в ведомстве начал еще при Билле Клинтоне.

До того Блинкен был директором по вопросам персонала в комитете Сената по иностранным делам. Тогда комитет возглавлял Байден.

Как сообщалось, Байден планирует объявить кандидатов в Кабинет 24 ноября. Кабинет США включает высокопоставленные лица исполнительной власти федерального правительства, назначается президентом по согласованию с Сенатом. Состоит из вице-президента, госсекретаря, министра финансов, а также министров обороны, внутренних дел, сельского хозяйства, торговли, труда, здравоохранения и социальных служб, жилищного строительства, транспорта, энергетики, образования, дел ветеранов, внутренней безопасности и генерального прокурора.

Победитель президентских выборов определяется только после получения конечных результатов во всех штатах и завершения судебных дел. Окончательное же решение выносит Коллегия выборщиков, которая собирается 14 декабря для финального голосования за того или иного кандидата в президенты.

Выборы в США прошли 3 ноября. Однако официальных результатов пока нет. 7 ноября американские СМИ сообщили о победе экс-вице-президента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена на народном голосовании за президента. Трамп сразу заявил, что будет оспаривать результаты голосования в судах и обвинил соперников в фальсификациях.

В понедельник штаты Пенсильвания и Мичиган готовятся объявить результаты голосования на выборах президента США , избирком Невады взял время до вторника. Во всех трех штатах по искам команды Дональда Трампа провели частичный пересчет голосов.

Ранее голоса частично или полностью пересчитали в Аризоне, Джорджии и Висконсине.