Байден определился с кандидатом на должность государственного секретаря

58-летний Энтони Блинкен работал с Обамой и Клинтоном.

Байден определился с кандидатом на должность государственного секретаря
Ентоні Блінкен
Фото: wikipedia.org

Новоизбранный президент США Джо Байден определился с кандидатурой на пост госсекретаря. На важнейшую внешнеполитическую должность в администрации Байден выбрал своего советника по вопросам международной политики Энтони Блинкена, передает ВВС.

Энтони Блинкен более 20 лет является соратником Джо Байдена. Он известен как поборник глобальных альянсов и союзнических отношений.

От Блинкена ожидают, что он восстановит имидж США как надежного союзника и вернет страну к международным соглашениям, в частности, направленным на противостояние Китаю, пишет New York Times.

58-летний Энтони Блинкен при администрации Барака Обамы был заместителем госсекретаря, а свою карьеру в ведомстве начал еще при Билле Клинтоне.

До того Блинкен был директором по вопросам персонала в комитете Сената по иностранным делам. Тогда комитет возглавлял Байден.

Как сообщалось, Байден планирует объявить кандидатов в Кабинет 24 ноября. Кабинет США включает высокопоставленные лица исполнительной власти федерального правительства, назначается президентом по согласованию с Сенатом. Состоит из вице-президента, госсекретаря, министра финансов, а также министров обороны, внутренних дел, сельского хозяйства, торговли, труда, здравоохранения и социальных служб, жилищного строительства, транспорта, энергетики, образования, дел ветеранов, внутренней безопасности и генерального прокурора.

Победитель президентских выборов определяется только после получения конечных результатов во всех штатах и завершения судебных дел. Окончательное же решение выносит Коллегия выборщиков, которая собирается 14 декабря для финального голосования за того или иного кандидата в президенты.

Выборы в США прошли 3 ноября. Однако официальных результатов пока нет. 7 ноября американские СМИ сообщили о победе экс-вице-президента, кандидата от Демократической партии Джо Байдена на народном голосовании за президента. Трамп сразу заявил, что будет оспаривать результаты голосования в судах и обвинил соперников в фальсификациях.

В понедельник штаты Пенсильвания и Мичиган готовятся объявить результаты голосования на выборах президента США, избирком Невады взял время до вторника. Во всех трех штатах по искам команды Дональда Трампа провели частичный пересчет голосов.

Ранее голоса частично или полностью пересчитали в Аризоне, Джорджии и Висконсине.

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