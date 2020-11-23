Состояние здоровья украинского политзаключенного Приходько критически ухудшилось, - Денисова

Состояние здоровья украинского политзаключенного, крымского активиста Олега Приходько, который незаконно содержится в следственном изоляторе №1 в Ростове-на-Дону, критически ухудшилось.

Фото: телеграм Людмилы Денисовой

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Нашему соотечественнику, который имеет хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также глубокое стойкое двухстороннее нарушение слуха и зрения, руководство СИЗО не обеспечивает право на получение надлежащей медицинской помощи, что предусмотрено пунктом 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН ", - заявила она.

Омбудсмен утверждает, что из-за резкого снижения слуха Олег Приходько лишен права на справедливый суд и эффективное средство правовой защиты, а неоднократные обращения его адвоката в суд с ходатайством о проведении квалифицированного медицинского обследования и лечения остались без внимания.

Кроме того, крымского активиста содержат в плохо освещенной камере, без надлежащей вентиляции, с несоблюдением нормы санитарной площади на одного человека и в полной антисанитарии - с крысами, тараканами и насекомыми.

"В соответствии с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод такие факты нарушения прав приравниваются к пыткам и бесчеловечному обращению и представляют прямую угрозу жизни и здоровью Олега Приходько. Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять безотлагательные меры для восстановления прав гражданина Украины Олега Приходько, в частности срочно провести квалифицированный медицинский осмотр, обеспечить надлежащие условия содержания в соответствии с Минимальными стандартными правилами ООН по обращению с заключенными", - подчеркнула Людмила Денисова.

Напомним, Олега Приходько задержали в прошлом году 9 октября после обыска в его доме в поселке Орехово Сакского района. В его гараже якобы обнаружили тротиловую шашку с запалом для ручных гранат в металлической оболочке из-под огнетушителя с поражающими элементами в виде сварочных электродов. Приходько утверждает, что все это ему подбросили.

Его подозревают в подготовке подрыва здания городской администрации города Саки. По версии обвинения, Приходько изготовил взрывное устройство, чтобы подорвать городскую администрацию Сак, чтобы повлиять на органы власти, чтобы те приняли решение о вхождении Крыма в состав Украины. Против него возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ (подготовка теракта) и по статье 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Приходько свою вину отрицает и считает это дело политическим преследованием за его проукраинскую позицию.

7 сентября арест украинскому активисту Олегу Приходько продлили на три месяца.