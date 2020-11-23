"Луцкого террориста" отправили в психбольницу во Львове

Луцкий горрайонный суд Волынской области поместил в психиатрическую больницу "луцкого террориста" Максима Кривоша (Плохого). Он в июле захватил автобус с пассажирами в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В начале ноября суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры о проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого. Предварительная амбулаторная экспертиза выявила определенные расстройства психики у Кривоша.

Для квалификации этих расстройств необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение за пациентом. Учитывая это, суд решил поместить "террориста" в Львовскую областную психиатрическую больницу в условия, исключающие его опасность для окружающих. Там в течение двух месяцев подозреваемому должны провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Защита Кривоша не согласилась с такими действиями и подала апелляцию. Однако 16 ноября Апелляционный суд ее отклонил и решение вступило в силу.

Напомним, что Максим Кривош около 10 часов удерживал 13 человек в автобусе в центре Луцка, после чего сдался правоохранителям. До этого президент Украины Владимир Зеленский выложил на своей странице в Facebook видео, от него требовал террорист. Сообщение после освобождения заложников удалили.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что луцкого террориста отправят на психологическую экспертизу. Он отметил, что Кривош получит длительный срок заключения.

23 июля Луцкий горрайонный суд избрал ему меру пресечения - два месяца содержания под стражей без права внесения залога.

Кривошу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258 (террористический акт), ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывными устройствами), ст. 348 (покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины.