Правозащитники сообщают о более 380 задержанных во время вчерашних протестов в Беларуси

Подавляющее большинство задержаны в Минске. Среди задержанных есть несовершеннолетние.

В воскресенье, 22 ноября, в Беларуси во время "Марша против фашизма" состоялись массовые задержания. Известно о более 380 задержанных, передает правозащитный центр "Весна".

"Только люди начали собираться в колонны - силовики начали точечно задерживать демонстрантов и использовать спецсредства против них. В течение всего дня происходили задержания в разных районах Минска и регионах", - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 в списке "Весны" 383 фамилии, при этом список продолжает пополняться. Подавляющее большинство задержаны в Минске. Среди задержанных есть несовершеннолетние.

В МВД Беларуси заявили, что задерживали "лиц, которые нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление сотрудникам милиции".

Напомним, что в Беларуси продолжаются протесты из-за результатов выборов, согласно которым Александр Лукашенко был объявлен победителем. Митингующие настаивают, что результаты были сфальсифицированы.

Вчера Белорусская православная автокефальная церковь наложила анафему на Лукашенко. Церковь считает его самозванцем, диктатором, убийцей и мучителем белорусского народа.