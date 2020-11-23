Правозащитники сообщают о более 380 задержанных во время вчерашних протестов в Беларуси

Подавляющее большинство задержаны в Минске. Среди задержанных есть несовершеннолетние.

Правозащитники сообщают о более 380 задержанных во время вчерашних протестов в Беларуси
Фото: tut.by

В воскресенье, 22 ноября, в Беларуси во время "Марша против фашизма" состоялись массовые задержания. Известно о более 380 задержанных, передает правозащитный центр "Весна".

"Только люди начали собираться в колонны - силовики начали точечно задерживать демонстрантов и использовать спецсредства против них. В течение всего дня происходили задержания в разных районах Минска и регионах", - говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 в списке "Весны" 383 фамилии, при этом список продолжает пополняться. Подавляющее большинство задержаны в Минске. Среди задержанных есть несовершеннолетние.

В МВД Беларуси заявили, что задерживали "лиц, которые нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление сотрудникам милиции".

Напомним, что в Беларуси продолжаются протесты из-за результатов выборов, согласно которым Александр Лукашенко был объявлен победителем. Митингующие настаивают, что результаты были сфальсифицированы.

Вчера Белорусская православная автокефальная церковь наложила анафему на Лукашенко. Церковь считает его самозванцем, диктатором, убийцей и мучителем белорусского народа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в СШАЭкс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в США
Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19
В Киберполиции объяснили увольнение и восстановление в должности мужа Венедиктовой
Заместительница Степанова посоветовала предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" и идти работать в больницыЗаместительница Степанова посоветовала предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" и идти работать в больницы
Киев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницахКиев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницах
Блок рекламы


Похожие новости
Самая высокая явка на вчерашних выборах была в БердянскеСамая высокая явка на вчерашних выборах была в Бердянске
В Беларуси силовики снова задерживают протестующихВ Беларуси силовики снова задерживают протестующих
Даты введения более жесткого карантина сейчас нет, это план Б, - ШмыгальДаты введения более жесткого карантина сейчас нет, это план Б, - Шмыгаль
В Нацполицию поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательстваВ Нацполицию поступило более 16 тыс. заявлений о нарушениях избирательного законодательства
Палата представителей Конгресса США одобрила обновленный закон о демократии в БеларусиПалата представителей Конгресса США одобрила обновленный закон о демократии в Беларуси
Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против БеларусиУкраина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси
За время оккупации Крыма Россией полуостров покинули 45 тысяч человек, - представитель Украины в ООНЗа время оккупации Крыма Россией полуостров покинули 45 тысяч человек, - представитель Украины в ООН
В Берлине полиция применила водометы для разгона противокарантинных протестовВ Берлине полиция применила водометы для разгона противокарантинных протестов
Шмыгаль пообещал "до семи инструментов" поддержки бизнеса во время карантина выходного дняШмыгаль пообещал "до семи инструментов" поддержки бизнеса во время карантина выходного дня
В Беларуси уже задержано более 550 человек, "лукашисты" уничтожают мемориал памяти Бондаренко (обновлено)В Беларуси уже задержано более 550 человек, "лукашисты" уничтожают мемориал памяти Бондаренко (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости