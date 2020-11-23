Самая высокая явка на вчерашних выборах была в Бердянске

Меньше всего граждан приняли участие в выборах мэра Днепра.

Фото: cvk.gov.ua

Средняя явка во втором туре выборов голов в 11 городах, прошедших 22 ноября, составила 29,53%.

Наивысшую активность продемонстрировали жители Бердянска - явка в этом городе составила 39, 23%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Во Львове явка составила 38,94%, в Славянске - 32,40%, в Киеве - 30,35%, Дрогобыче - 30,21%, Николаеве - 28,40%, Ужгороде - 27,94%, Черкассах - 26,02%, Полтаве - 25,52%, Никополе - 24,20%, Днепре - 23,93%.

Фото: ЦИК

По данным ОПОРЫ, интегрированная явка избирателей во втором туре голосования за мэров 11 городов составляет 29,3% (погрешность 1,4%). В минувшее воскресенье, когда второй тур проходил в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке, явка, по данным ОПОРЫ, составила 23,9%.

Напомним, что гражданская сеть ОПОРА обнаружила 220 нарушений в ходе утреннего заседания избирательных комиссии и в ходе голосования во втором туре выборов городских голов.

В Ровно в день второго тура полиция заявила о предотвращении подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на пост мэра. Организаторы схемы предлагали деньги за голос за одного из кандидатов, при этом просили фото бюллетеня.

Во Львове правоохранители получили более 25 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.

В Днепре по факту нарушения избирательного законодательства возбуждено три уголовных производства. Одно из них - из-за ярмарки с агитацией за одного за кандидатов.

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