"Европейская солидарность" заявила о победе своего кандидата в Ровно

В партии ссылаются на параллельный подсчет голосов.

"Европейская солидарность" заявила о победе своего кандидата в Ровно
Фото: eurosolidarity.org

Кандидат от партии «Европейская Солидарность» Александр Третьяк выигрывает выборы городского головы в Ровно. Об этом сообщила пресс-служба "ЕС" со ссылкой на параллельный подсчет голосов.

По данным "ЕС", Третьяк набирает 50,18% голосов. За него проголосовали 27 412 избирателей. Его оппонент отстает почти на 3% с результатом 47,76%, он получил 26 093 голоса.

Кроме того, в партии заявили, что в течение дня в Ровно фиксировали многочисленные нарушения избирательного законодательства. Всего наблюдатели составили около 100 актов. Среди прочего, были обнаружены отдельные случаи фотографирования бюллетеней, причем на отдельных участках зафиксированы десятки таких случаев.

"Также в день выборов штаб оппонента осуществлял обзвон своей базы сторонников, выражая открытые просьбы проголосовать за кандидата и называя его фамилию", - заявили в пресс-службе.

Сейчас идет официальный подсчет голосов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в СШАЭкс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в США
Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19
В Киберполиции объяснили увольнение и восстановление в должности мужа Венедиктовой
Заместительница Степанова посоветовала предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" и идти работать в больницыЗаместительница Степанова посоветовала предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" и идти работать в больницы
Киев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницахКиев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницах
Блок рекламы


Похожие новости
Виктор Шакирзян одерживает победу на выборах мэра Ровно - экзит-полВиктор Шакирзян одерживает победу на выборах мэра Ровно - экзит-пол
В Ровно избиратели фотографировались с бюллетенями с голосом за одного из кандидатов в мэрыВ Ровно избиратели фотографировались с бюллетенями с голосом за одного из кандидатов в мэры
Тимошенко заявила о втором месте "Батькивщины" на местных выборахТимошенко заявила о втором месте "Батькивщины" на местных выборах
В Ровно ближайшие выходные объявили рабочими днямиВ Ровно ближайшие выходные объявили рабочими днями
Сюмар заявила о победе кандидата от "Евросолидарности" на выборах мэра УкраинкиСюмар заявила о победе кандидата от "Евросолидарности" на выборах мэра Украинки
Колыхаев объявил о победе на выборах мэра ХерсонаКолыхаев объявил о победе на выборах мэра Херсона
«Голос» поддержал в Ровно кандидата в мэры от «Евросолидарности»«Голос» поддержал в Ровно кандидата в мэры от «Евросолидарности»
Ковид в Раде: Кондратюк заявила о готовности вести заседаниеКовид в Раде: Кондратюк заявила о готовности вести заседание
В Ровно решили перенести введение карантина выходного дня на следующую неделюВ Ровно решили перенести введение карантина выходного дня на следующую неделю
Режиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного ЗеленскимРежиссер Ирина Цилык также заявила об отказе от звания, присужденного Зеленским
Последние новости
Подгружаем последние новости