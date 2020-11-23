"Европейская солидарность" заявила о победе своего кандидата в Ровно

Кандидат от партии «Европейская Солидарность» Александр Третьяк выигрывает выборы городского головы в Ровно. Об этом сообщила пресс-служба " ЕС " со ссылкой на параллельный подсчет голосов.

По данным " ЕС ", Третьяк набирает 50,18% голосов. За него проголосовали 27 412 избирателей. Его оппонент отстает почти на 3% с результатом 47,76%, он получил 26 093 голоса.

Кроме того, в партии заявили, что в течение дня в Ровно фиксировали многочисленные нарушения избирательного законодательства. Всего наблюдатели составили около 100 актов. Среди прочего, были обнаружены отдельные случаи фотографирования бюллетеней, причем на отдельных участках зафиксированы десятки таких случаев.

"Также в день выборов штаб оппонента осуществлял обзвон своей базы сторонников, выражая открытые просьбы проголосовать за кандидата и называя его фамилию", - заявили в пресс-службе.

Сейчас идет официальный подсчет голосов.