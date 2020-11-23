Оккупанты шесть раз открывали огонь на Донбассе

Они также дистанционно заминировали украинские позиции вблизи Ужовки.

За прошедшие сутки, 22 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

Так, в пригороде Авдеевки роSSийско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Новолуганского - из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи населенных пунктов Шумы и Водяное враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты произвели дистанционное минирование позиций наших войск, используя мины ПОМ-2.

О нарушении режима прекращения огня и дерзком использовании запрещенных мин вооруженными формированиями РоSSийской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ .

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 23 ноября, вдоль линии разграничения наблюдалась тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня, однако оставляют за собой право на открытие ответного огня в случае угрозы их жизни и здоровью", - отмечают в штабе ООС.

Напомним, 21 ноября роSSийско-оккупационные войска на Донбассе один раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Они из гранатомета стреляли у населенного пункта Водяное.