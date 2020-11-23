Оккупанты шесть раз открывали огонь на Донбассе
Они также дистанционно заминировали украинские позиции вблизи Ужовки.
За прошедшие сутки, 22 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня.
Об этом информирует пресс-центр ООС.
Так, в пригороде Авдеевки роSSийско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Новолуганского - из станкового противотанкового гранатомета. Вблизи населенных пунктов Шумы и Водяное враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты произвели дистанционное минирование позиций наших войск, используя мины ПОМ-2.
О нарушении режима прекращения огня и дерзком использовании запрещенных мин вооруженными формированиями РоSSийской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
С начала текущих суток, 23 ноября, вдоль линии разграничения наблюдалась тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено.
"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня, однако оставляют за собой право на открытие ответного огня в случае угрозы их жизни и здоровью", - отмечают в штабе ООС.
Напомним, 21 ноября роSSийско-оккупационные войска на Донбассе один раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Они из гранатомета стреляли у населенного пункта Водяное.
20 ноября зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ. Со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты произвели дистанционное минирование позиций наших войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.