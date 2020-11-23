США официально вышли из Договора об открытом небе из-за РоSSии

Договор был заключен в 1992 году с целью повышения доверия и предотвращения конфликтов.

США официально вышли из Договора об открытом небе из-за РоSSии
Майкл Помпео
Фото: president.gov.ua

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что 22 ноября вступил в силу выход Штатов из Соглашения об открытом небе.

Соответствующее сообщение Помпео обнародовал в Twitter.

"В соответствии с предварительным объявлением, выход Соединенных Штатов Америки из Соглашения об открытом небе вступил в силу", - отметил он.

Помпео подчеркнул, что РоSSия тем временем продолжает не выполнять взятые на себя договоренности.

Напомним, Администрация президента США Дональда Трампа 22 мая сообщила иностранным партнерам о выходе из Договора об открытом небе, разрешающего свободные полеты невооруженных наблюдательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран, подписавших договор.

Договор, участниками которого на данный момент являются 34 страны, был заключен в 1992 году с целью повышения доверия и предотвращения конфликтов. Согласно договору было осуществлено более 1500 полетов. Каждая страна обязуется сделать все свою территорию доступной для разведывательных полетов, однако РоSSия ограничила доступ в некоторые районы.

О выходе из Договора Трамп заявлял еще в прошлом году.

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