Украина остается на 17 месте в мире по количеству больных ковид

По состоянию на 22 ноября в мире зарегистрировано 58 576 843 случаев заболевания ковид.

По состоянию на 22 ноября в мире зарегистрировано 58 576 843 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Умерли от болезни 387 906 человек.

Выздоровели 40 540 145 больных.

Пятерка мировых лидеров по количеству заражений не изменилась: США (12, 5 млн), Индия (9 млн), Бразилия (6 млн), Франция (2, 1 млн) и РоSSия (2 млн). Украина до сих пор на 17-м месте в мире и на 8-м в Европе с 624 744 больными.

На 16-м месте ЮАР - 765,409 случаев, а на 18-м находится Бельгия - 556 904 случаев.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 12 079 случаев инфицирования коронавирусом. Зафиксировано 138 летальных случаев, выздоровели 4604 человека.

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что ни одной даты относительно введения более жесткого карантина в Украине нет. Это план Б на случай, если не сработает карантин выходного дня.

Результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству новых больных. Карантин выходного дня был введен 11 ноября и будет действовать каждую субботу и воскресенье как минимум до конца месяца.