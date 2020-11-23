Великобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограничения

В стране фиксируется наибольшая в Европе смертность от COVID-19 и самый глубокий экономический спад среди всех стран G7.

Великобритания отменяет жесткий "локдаун" и усиливает региональные ограничения
Фото: twitter.com/BorisJohnson

В Великобритании со 2 декабря прекращают национальную изоляцию от COVID-19 и вводят более жесткие, чем раньше, многоуровневые региональные ограничения.

Об этом пишет Reuters.

Как сообщили в офисе британского правительства, премьер-министр Борис Джонсон представит новый зимний план борьбы с пандемией в понедельник. В нем больше регионов попадут под жесткие ограничения в рамках многоуровневой системы. В плане также содержатся карантинные ограничения на время рождественских праздников.

"Премьер-министр и его научные советники уверены, что вирус все еще присутствует - и без региональных ограничений он может снова быстро выйти из-под контроля, прежде чем вакцины и массовые испытания будут иметь эффект. Это поставило бы под угрозу прогресс, которого достигла страна, и снова повлекло бы избыточное давление на NHS (Национальная служба здравоохранения) ", - заявила пресс-секретарь Джонсона.

В начале ноября Джонсон ввел в стране жесткий локдаун на месяц после того, как число случаев заражения и смертей снова начало расти. Это вызвало острую реакцию бизнеса и некоторых членов правящей политической партии из-за экономических последствий.

В Великобритании фиксируется наибольшая в Европе смертность от COVID-19 и глубокий экономический спад среди всех стран G7. Это вызвало резкую критику действий Джонсона в связи с пандемией.

Напомним, штат Южная Австралия объявил локдаун на шесть дней из-за больного COVID-19 сотрудника пиццерии, который солгал, что не работал во время заражения.

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