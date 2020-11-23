Интегрированная явка на сегодняшних выборах составила 29,3%, - ОПОРА

Во время первого тура явка составила 36,88%.

Интегрированная явка избирателей во время второго тура голосования за мэров 11 городов составляет 29,3% (погрешность 1,4%).

Такие данные гражданской сети ОПОРА обнародовала ее глава Ольга Айвазовская.

Явка 25 октября, когда проводился первый тур, составляла 36,88 по данным ЦИК и 35,9% по данным Опоры (погрешность 1,14%).

В то же время в минувшее воскресенье, когда второй тур проходил в Херсоне, Одессе, Луцке, Сумах, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке, явка, по данным ОПОРЫ, составила 23,9%.

Напомним, что сегодня мэров выбирали Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Львов, Николаев, Никополь, Полтава, Ровно, Славянск, Ужгород и Черкассы.

Уже известны данные некоторых экзит-полов. Согласно им, Вадим Лях от "Оппозиционного блока" победил на выборах мэра Славянска.

Глава партии "Ривне разом" Виктор Шакирзян побеждает на выборах мэра Ровно с показателем 50,94%.

Действующий мэр Николаева Александр Сенкевич ("Пропозиция") лидирует на выборах городского головы с показателем 61,6%.

На выборах мэра Днепра побеждает нынешний мэр, кандидат от партии "Пропозиция" Борис Филатов.

На выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый.