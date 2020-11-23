Виктор Шакирзян одерживает победу на выборах мэра Ровно - экзит-пол

Глава партии "Ривне разом" Виктор Шакирзян одерживает победу на выборах мэра Ровно с показателеи 50,94%.

Его соперник от партии "Европейская солидарность" Александр Третьяк получает 46,03%. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, озвученного в эфире канала "Прямой", пишут "Рівненські новини".

Шакирзян руководит ООО "Дион" - компанией, которая предоставляет в аренду и эксплуатацию недвижимость, пишет ЧЕСНО. В 2015 году баллотировался в Ровенский областной совет по 9 избирательному округу от партии "Конкретных дел», не был избран. С 2014-го до августа 2020-го руководил ООО "Запад-Трансстрой". Компания занимается сдачей в аренду строительной техники, строительством домов и дорог. В 2005 году основал ООО "Строй-сектор", которое занимается строительством жилых и нежилых зданий.

В Ровно в день второго тура полиция заявила о предотвращении подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность мэра. Организаторы схемы предлагали деньги за голос за одного из кандидатов, взамен просили фото бюллетеня.