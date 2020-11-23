Сенкевич побеждает на выборах мэра Николаева, - экзит-пол

Действующий мэр Николаева Александр Сенкевич ("Пропозиция") побеждает на выборах городского головы с показателем 61,6%.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, обнародованные в эфире программы "Битва за город", пишет НВ.

Его соперник от ОПЗЖ Владислав Чайка набрал 38,4%.

Сенкевич возглавил город в 2015 году, перед тем был директором предприятия "Леда". В октябре 2017 года депутаты Николаевского городского совета выразили мэру недоверие и оценили его работу как неудовлетворительную. Однако Центральный суд Николаева признал решение об отстранении Сенкевича недействительным. В августе этого года в горсовете Николаева провели обыски по делу о продлении сроков соглашения об аренде земли застройщику "Альянс Инвест Николаев".

Владислав Чайка - сын бывшего мэра Николаева Владимира Чайки, который возглавлял город 13 лет. В первом туре

выборов он набрал 29,3% голосов, его соперник Сенкевич - почти на 10% больше.