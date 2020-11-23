Филатов победил на выборах мэра Днепра, - экзит-пол

На выборах мэра Днепра побеждает действующий мэр, кандидат от партии "Пропозиция" Борис Филатов.

За него отдали голоса 78.5%, свидетельствуют данные экзит-пола Центра социологических и маркетинговых исследований Социс, пишет "РБК-Украина".

Загид Краснов от "Гражданской силы" набрал 18,25%.

Филатов возглавил город в 2015 году, до этого был бизнесменом и адвокатом, также некоторое время работал журналистом. Победил на выборах в парламент VIII созыва по 27 одномандатному избирательному округу (Днепр).

Летом 2020 года Филатов и мэры еще пяти городов объявили о создании собственной партии "Пропозиция" для участия в местных выборах.

После введения правительством Украины карантина выходного дня мэр Днепра раскритиковал это решение и объявил, что местная комиссия ТЭБ и НС не будет имплементировать это распоряжение, поскольку ее члены "заболели, а кворум не собрался".

Фото: коллаж Lb.ua Загид Краснов и Борис Филатов

Загид Краснов владеет предприятиями тяжелой промышленности и гостинично-ресторанного бизнеса. Руководит ОО "Гражданская сила".

В 2000-х возглавлял партию "Громада" Павла Лазаренко. В 2012 году Краснов был задержан и арестован на два месяца за совершение ДТП в 2008 году. Затем меру пресечения изменили на подписку о невыезде, а само дело впоследствии закрыли.

В декабре 2015 года стал секретарем Днепровского городского совета, до этого баллотировался в мэры, но проиграл выборы. В 2017 году Загид Краснов написал заявление в полицию о том, что мэр Борис Филатов якобы заказал его убийство.