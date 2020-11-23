На выборах мэра Черкасс побеждает действующий мэр

Анатолий Бондаренко набрал более 50% голосов, Евпак - более 45%.

На выборах мэра Черкасс побеждает действующий мэр
Фото: Lb.ua

На выборах городского головы Черкасс побеждает действующий мэр Анатолий Бондаренко. Он набирает 54,25%.

Его соперник Виктор Евпак ("Голос") набирает 45,7% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола социологической компании Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

Социологическая компания Liberty Report по заказу студии Савика Шустера провела собственный экзит-пол второго тура выборов городского головы в Черкассах.

В день выборов было опрошено 4083 жители Черкасс. Более 95 интервьюеров и контролеров работали на 42 участках. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Ожидаемая предельная ошибка - 1.45% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

Бондаренко трижды был депутатом городского совета Черкасс, с марта 2010 возглавлял Черкасскую областную организацию "Батькивщины", но в мэры сейчас баллотировался от "За будущее".

С началом эпидемии коронавируса в Украине Бондаренко и центральная власть имели ожесточенные споры из-за карантина: президент назвал мэра бандитом, Богдаренко заявил о политическом преследовании.

Виктор Евпак - предприниматель и общественный деятель, глава IT-компании eKreative. Баллотировался в народные депутаты от партии "Голос", но проиграл другому кандидату.

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