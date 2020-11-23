Садовый побеждает на выборах мэра Львова - экзит-пол

На выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый.

Он набирает 62,8% голосов, свидетельствуют данные экзит-пола социологической компании Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

Его соперник от "Европейской солидарности" Олег Синютка набирает 37,2%.

Социологическая компания Liberty Report по заказу студии Савика Шустера провела собственный экзит-пол второго тура выборов мэра во Львове.

В день выборов было опрошено 9068 львовян. Более 130 интервьюеров и контролеров работали на 60 участках. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Ожидаемая предельная ошибка - 1.21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

Данные Львовского социологического агенства Fama обнародовал

ZAXID.net. По данным социологов, за Андрея Садового проголосовало 62,3% избирателей, а Олега Синютку поддержало 37,7% избирателей. Погрешность исследования -1,5%.

Садовый был избран мэром Львова в 2006 году, в 2010 переизбрался на эту должность. В 2014 году на досрочных выборах в Раду баллотировался по спискам "Самопомощи". В 2015-м вновь победил на выборах мэра Львова. О своем намерении баллотироваться и на выборах 20-го года сообщил в августе. В 2013 году на Садового совершили два нападения. Через год его дом обстреляли из противотанкового гранатомета.

21 ноября прошлого года Садовому вручили подозрение. Его обвиняют по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса - в злоупотреблении служебным положением при продаже 23,49 га под индустриальный парк.

Следователи считают, что проданный земельный участок вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически находится в собственности Рясно-Русского сельсовета как земля сельскохозяйственного назначения.

Речь идет о старом деле, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Андрея Садового в июле 2017-го вызвали на допрос в Генпрокуратуру.

Также за время председательства Садового был громкий скандал с центральной властью по вывозу мусора из Львова. Мусорный кризис во Львове начался в 2016 году из-за закрытия Грибовицкой свалки - единственного легального места для вывоза мусора из Львова и окружающих сел. Это произошло после масштабного пожара и обвала мусора, в результате чего погибли четыре человека - трое сотрудников ГСЧС и эколог, тело которого так и не нашли.

Некоторое время мусор из города не вывозили, другие полигоны страны отказывались принимать твердые бытовые отходы из Львова. Садовый обвинил в мусорной блокаде центральную власть.

Летом 2017 года горсовет под давлением центральной власти вынужден был передать обязанности вывоза и захоронения мусора с доплатой Львовской ОГА.

В начале июля 2019 года Львовская мэрия после того, как Порошенко и Синютка покинули свои должности, вернула себе функцию вывоза и захоронения мусора.

В июле 2019-го президент Украины