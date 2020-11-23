Садовый побеждает на выборах мэра Львова - экзит-пол

Он набирает 62,8% голосов.

Садовый побеждает на выборах мэра Львова - экзит-пол
Фото: Lb.ua

На выборах городского головы Львова побеждает действующий мэр Андрей Садовый.

Он набирает 62,8% голосов, свидетельствуют данные экзит-пола социологической компании Liberty Report по заказу студии Савика Шустера.

Его соперник от "Европейской солидарности" Олег Синютка набирает 37,2%.

Социологическая компания Liberty Report по заказу студии Савика Шустера провела собственный экзит-пол второго тура выборов мэра во Львове.

В день выборов было опрошено 9068 львовян. Более 130 интервьюеров и контролеров работали на 60 участках. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Ожидаемая предельная ошибка - 1.21% с доверительной вероятностью 95% и без учета дизайн-эффекта.

Данные Львовского социологического агенства Fama обнародовал

ZAXID.net. По данным социологов, за Андрея Садового проголосовало 62,3% избирателей, а Олега Синютку поддержало 37,7% избирателей. Погрешность исследования -1,5%.

Садовый был избран мэром Львова в 2006 году, в 2010 переизбрался на эту должность. В 2014 году на досрочных выборах в Раду баллотировался по спискам "Самопомощи". В 2015-м вновь победил на выборах мэра Львова. О своем намерении баллотироваться и на выборах 20-го года сообщил в августе. В 2013 году на Садового совершили два нападения. Через год его дом обстреляли из противотанкового гранатомета.

21 ноября прошлого года Садовому вручили подозрение. Его обвиняют по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса - в злоупотреблении служебным положением при продаже 23,49 га под индустриальный парк.

Следователи считают, что проданный земельный участок вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически находится в собственности Рясно-Русского сельсовета как земля сельскохозяйственного назначения.

Речь идет о старом деле, в рамках которого правоохранители несколько раз в 2016 году проводили обыски в горсовете Львова, а самого Андрея Садового в июле 2017-го вызвали на допрос в Генпрокуратуру.

Также за время председательства Садового был громкий скандал с центральной властью по вывозу мусора из Львова. Мусорный кризис во Львове начался в 2016 году из-за закрытия Грибовицкой свалки - единственного легального места для вывоза мусора из Львова и окружающих сел. Это произошло после масштабного пожара и обвала мусора, в результате чего погибли четыре человека - трое сотрудников ГСЧС и эколог, тело которого так и не нашли.

Некоторое время мусор из города не вывозили, другие полигоны страны отказывались принимать твердые бытовые отходы из Львова. Садовый обвинил в мусорной блокаде центральную власть.

Летом 2017 года горсовет под давлением центральной власти вынужден был передать обязанности вывоза и захоронения мусора с доплатой Львовской ОГА.

В начале июля 2019 года Львовская мэрия после того, как Порошенко и Синютка покинули свои должности, вернула себе функцию вывоза и захоронения мусора.

В июле 2019-го президент Украины

Владимир Зеленский пообещал львовском мэру Андрею Садовому, что СБУ проведет расследование "мусорной блокады" города в 2016-2017 годах.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в СШАЭкс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в США
Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19
В Киберполиции объяснили увольнение и восстановление в должности мужа Венедиктовой
Заместительница Степанова посоветовала предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" и идти работать в больницыЗаместительница Степанова посоветовала предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" и идти работать в больницы
Киев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницахКиев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницах
Блок рекламы


Похожие новости
Виктор Шакирзян одерживает победу на выборах мэра Ровно - экзит-полВиктор Шакирзян одерживает победу на выборах мэра Ровно - экзит-пол
Сенкевич побеждает на выборах мэра Николаева, - экзит-полСенкевич побеждает на выборах мэра Николаева, - экзит-пол
Филатов победил на выборах мэра Днепра, - экзит-полФилатов победил на выборах мэра Днепра, - экзит-пол
На выборах мэра Черкасс побеждает действующий мэрНа выборах мэра Черкасс побеждает действующий мэр
Тимошенко заявила о втором месте "Батькивщины" на местных выборахТимошенко заявила о втором месте "Батькивщины" на местных выборах
Накануне второго тура выборов мэра Ужгорода СБУ разоблачила и заблокировала схему подкупа избирателейНакануне второго тура выборов мэра Ужгорода СБУ разоблачила и заблокировала схему подкупа избирателей
У мэра Кременчуга обнаружили ковидУ мэра Кременчуга обнаружили ковид
Второй тур выборов мэра Кривого Рога перенесли на 6 декабря - ОпораВторой тур выборов мэра Кривого Рога перенесли на 6 декабря - Опора
На выборах мэра Одессы победил ТрухановНа выборах мэра Одессы победил Труханов
Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов мэра Кривого Рога по состоянию здоровьяВилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов мэра Кривого Рога по состоянию здоровья
Последние новости
Подгружаем последние новости