В Ровно избиратели фотографировались с бюллетенями с голосом за одного из кандидатов в мэры

В Ровно полиция заявила о предотвращении подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на пост мэра.

Правоохранители установили личность соорганизатора, которая предлагала за деньги проголосовать за конкретного кандидата. Об этом сообщили на сайте полиции Ровенщины.

Чтобы доказать свой голос, избиратели должны были показать фото бюллетеня. Полиция отметила, что знает и организатора этой схемы.

"В полиции зафиксировано семь фактов фотосъемки бюллетеней: шесть непосредственно в областном центре и еще один - на избирательном участке в Квасилове, который по результатам проверки не нашел своего подтверждения", - говорится в сообщении.

Причастных к противоправным действиям лиц по указанному нарушению приглашены в Ровенский отдел полиции для дачи объяснений. Открыто производство по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя).

Напомним, что в Ровно за пост мэра борются Александр Третьяк "Европейская солидарность" и Виктор Шакирзян "Ровно вместе".

Сегодня за мэров во втором туре голосуют 11 городов. В Днепре по факту нарушения избирательного законодательства возбуждено три уголовных производства. Одно из них - из-за ярмарки с агитацией за одного за кандидатов.