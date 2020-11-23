В Беларуси силовики снова задерживают протестующих

Правозащитники сообщили о как минимум 203 задержанных митингующих.

Фото: TUT.by
В Беларуси в воскресенье, 22 ноября, правоохранители снова начали задерживать протестующих и применили против них спецсредства.

В МВД Беларуси заявили, что задерживали "лиц, которые нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление сотрудникам милиции", пишет "Интерфакс-Запад".

Фото: TUT.by

Как пишет "Укринформ", спецсредства были задействованы против митингующих на станции метро "Каменная Горка". По данным правозащитного центра, задержали 203 человека. Это жители Минска, Гродно, Заславля, Новополоцка и Пинска.

Напомним, что в Беларуси продолжаются протесты из-за результатов выборов, согласно которым Александр Лукашенко был объявлен победителем. Митингующие настаивают, что результаты были сфальсифицированы.

Лидер оппозиционного движения Светлана Тихановская неоднократно призывала Лукашенко передать власть.

Против официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел два блока санкций. В так называемом черном списке находятся 55 представителей руководства страны, в частности Александр Лукашенко и силовики. Им запрещается въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если будут обнаружены, заморозят.

Украина, как и страны ЕС и США, не признала результаты выборов в Беларуси честными и такими, которые отражают реальное волеизъявление граждан.

Легитимность Александра Лукашенко как президента Беларуси в Евросоюзе не признают. В МИД Украины заявили, что по окончании срока последней каденции Лукашенко как президента Беларуси Украина будет называть его по имени, не указывая должности.

На этой неделе Украина присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в СШАЭкс-министр финансов Маркарова может стать новым послом Украины в США
Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19Израиль ведет переговоры с РоSSией о закупке вакцины от COVID-19
В Киберполиции объяснили увольнение и восстановление в должности мужа Венедиктовой
Заместительница Степанова посоветовала предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" и идти работать в больницыЗаместительница Степанова посоветовала предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" и идти работать в больницы
Киев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницахКиев просит Кабмин срочно изменить нормы по установке кислородного оборудования в больницах
Блок рекламы


Похожие новости
Палата представителей Конгресса США одобрила обновленный закон о демократии в БеларусиПалата представителей Конгресса США одобрила обновленный закон о демократии в Беларуси
Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против БеларусиУкраина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси
Есть основания полагать, что средства, выделенные на Музей Революции Достоинства, разворованы, - прокуратураЕсть основания полагать, что средства, выделенные на Музей Революции Достоинства, разворованы, - прокуратура
В Беларуси уже задержано более 550 человек, "лукашисты" уничтожают мемориал памяти Бондаренко (обновлено)В Беларуси уже задержано более 550 человек, "лукашисты" уничтожают мемориал памяти Бондаренко (обновлено)
В Беларуси продолжаются традиционные воскресные акции протеста, задержано уже более 280 человекВ Беларуси продолжаются традиционные воскресные акции протеста, задержано уже более 280 человек
Лукашенко предупредил о тяжелых временах в БеларусиЛукашенко предупредил о тяжелых временах в Беларуси
Арахамия: «Оснований для внеочередных выборов в Раду нет»Арахамия: «Оснований для внеочередных выборов в Раду нет»
В Беларуси в воскресенье задержали более тысячи митингующихВ Беларуси в воскресенье задержали более тысячи митингующих
Канада вслед за ЕС ввела санкции против БеларусиКанада вслед за ЕС ввела санкции против Беларуси
В Беларуси создателей телеграм-канала NEXTA обвинили в организации протестовВ Беларуси создателей телеграм-канала NEXTA обвинили в организации протестов
Последние новости
Подгружаем последние новости