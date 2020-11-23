В Беларуси силовики снова задерживают протестующих

Фото: TUT.by

В Беларуси в воскресенье, 22 ноября, правоохранители снова начали задерживать протестующих и применили против них спецсредства.

В МВД Беларуси заявили, что задерживали "лиц, которые нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление сотрудникам милиции", пишет "Интерфакс-Запад".

Фото: TUT.by

Как пишет "Укринформ", спецсредства были задействованы против митингующих на станции метро "Каменная Горка". По данным правозащитного центра, задержали 203 человека. Это жители Минска, Гродно, Заславля, Новополоцка и Пинска.

Напомним, что в Беларуси продолжаются протесты из-за результатов выборов, согласно которым Александр Лукашенко был объявлен победителем. Митингующие настаивают, что результаты были сфальсифицированы.

Лидер оппозиционного движения Светлана Тихановская неоднократно призывала Лукашенко передать власть.

Против официальных лиц Беларуси ЕС уже ввел два блока санкций. В так называемом черном списке находятся 55 представителей руководства страны, в частности Александр Лукашенко и силовики. Им запрещается въезд в ЕС , а их счета в европейских банках, если будут обнаружены, заморозят.

Украина, как и страны ЕС и США , не признала результаты выборов в Беларуси честными и такими, которые отражают реальное волеизъявление граждан.

Легитимность Александра Лукашенко как президента Беларуси в Евросоюзе не признают. В МИД Украины заявили, что по окончании срока последней каденции Лукашенко как президента Беларуси Украина будет называть его по имени, не указывая должности.