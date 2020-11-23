Министр Степанов негативно оценил первый карантин выходного дня

Глава Минздрава Максим Степанов считает, что первый карантин выходного дня получился неудачным. Многие города устроили демарш, продолжая веселить и развлекать граждан на выходных. Несмотря на усилия полиции, многие общественные заведения работали. Поэтому в целом по стране карантин не задался, и естественно, ожидаемого эффекта не принесет, завил министр во время брифинга.

"Давайте будем откровенны: в минувшие выходные соблюдения карантина выходного дня было так себе. Мы видели в СМИ многочисленные остановки работы или заведений общественного питания, или фитнес-центров со стороны Нацполиции", – сказал Степанов.

Он также напомнил, что сейчас в стране в действии второй карантин выходного дня. Власть не отменит его и не отменит ограничений, которые с ним связаны. Максим Степанов говорит, что согласно проведенным расчетам, если вся страна будет соблюдать по выходным установленные ограничения, то можно обуздать ситуацию: статистика заболеваемости пойдет на спад или хотя бы стабилизируется.

При этом он ответил скептикам, которые заявляют, что первый карантин выходного дня не дал ощутимых результатов. Во-первых, как уже сказал министр, этот первый "блин" вышел комом. Во-вторых, и это уже чистая теория, с которой не поспоришь, первые результаты этих ограничений должны сказаться через две недели, не ранее.