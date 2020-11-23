В Дрогобыче на Львовщине наблюдатели зафиксировали автобусы с молодежью

Молодые люди заявили, что являются журналистами и планируют охранять выборы.

В городе Дрогобыче на Львовщине возле одного из домов в центре города зафиксировано около 100 молодых людей.

Об этом сообщила Гражданская сеть “ОПОРА”.

Полиция уже провела проверку и установила личности этих людей. По информации полиции, в городе зафиксировано два автобуса с львовскими номерами.

Фото: сайт ОПОРЫ

Правоохранители пообщались с молодыми людьми, которые рассказали, что они планируют охранять избирательные участки и являются журналистами. В подтверждение последнего факта показали удостоверения издания "Новая пора". Выяснилось, что это медиа зарегистрировано в Запорожской области.

Также известно, что 3 человека прописаны в Запорожской области, а остальные - во Львовской.

"Представители этого издания уже пытались попасть в помещение участковых избирательных комиссий №461735 (город Стебник) и №461718 (город Дрогобыч). Председатели комиссий вместе с полицейскими в праве присутствия им отказали. У одного из представителей СМИ не было печати на журналистском удостоверении, другой имел свидетельство о регистрации издания с просроченной датой ", - рассказали в "ОПОРЕ".

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах Украины проходит второй тур выборов городских руководителей. За них сегодня голосуют Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Львов, Николаев, Никополь, Полтава, Ровно, Славянск, Ужгород и Черкассы.

Избирательные участки открылись в 8 утра и будут работать до 20 часов.