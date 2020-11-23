Ковид заболело еще 137 военных

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 19 человек.

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 137 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 19 человек.

Всего в ВСУ ковид болеет 2866 человек. Всего за время пандемии выздоровели 6124 человека, летальных случаев - 25. На изоляции (в том числе, самоизоляция) находится 384 человека.

Напомним, 20 ноября в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 264 новых случаев коронавируса.

В Украине за минувшие сутки выявили 12 079 случаев инфицирования коронавирусом. Зафиксировано 138 летальных случаев, выздоровели 4604 человека.

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что ни одной даты относительно введения более жесткого карантина в Украине нет. Это план Б на случай, если не сработает карантин выходного дня.

Результатом карантина выходного дня должен стать выход на плато по количеству новых больных. Карантин выходного дня был введен 11 ноября и будет действовать каждую субботу и воскресенье как минимум до конца месяца.