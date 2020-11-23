В Полтаве избиратель категорически отказался снять маску, ссылаясь на законодательство

В итоге члены УИК отказали мужчине в выдаче бюллетеня.

В Полтаве избиратель отказался снять медицинскую маску, чтобы члены УИК могли идентифицировать его личность по документам.

Об этом сообщила Гражданская сеть “ОПОРА”.

Это произошло на избирательном участке № 531145. Мужчина мотивировал это риском заболеть и соблюдением законодательства о ношении средств индивидуальной защиты, в частности, Закона Украины № 1000-ИХ "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Для выяснения дальнейших действий член УИК позвонила председателю Киевской районной в г. Полтаве ТИК Елене Резвиной. Она пояснила, что выдача бюллетеня не идентифицированному избирателю лежит в зоне персональной ответственности членов УИК. Избиратель же соглашался снять только очки.

В итоге члены УИК отказали мужчине в выдаче бюллетеня. Тот обещал пожаловаться на действия представителей комиссии.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах Украины проходит второй тур выборов городских руководителей. За них сегодня голосуют Бердянск, Днепр, Дрогобыч, Львов, Николаев, Никополь, Полтава, Ровно, Славянск, Ужгород и Черкассы.

Избирательные участки открылись в 8 утра и будут работать до 20 часов.

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