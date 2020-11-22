На Донбассе начали выплачивать компенсации за разрушенное в результате агрессии РФ жилье

В бюджете на 2020 год впервые за время вооруженной агрессии было предусмотрено 20 млн гривен для таких выплат.

В Донецкой области первым девяти заявителям выплатят компенсацию за разрушенное в результате вооруженной агрессии РоSSийской Федерации жилье. Общая сумма выплат составит 2,7 млн гривен.

Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Отмечается, что 13 ноября состоялось первое заседание комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых были разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера.

Во время заседания комиссия рассмотрела 10 заявлений о выплате денежной компенсации. Восемь жилых объектов расположены на территории военно-гражданской администрации поселка Зайцево, два - в городе Авдеевка. По результатам рассмотрения принято решение о предоставлении денежной компенсации владельцам девяти объектов разрушенного жилья, для одной заявки комиссия продлила срок для принятия решения.

"Итак, по результатам указанного заседания владельцы девяти жилых домов (квартир), которые разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией РоSSийской Федерации, получат компенсацию на общую сумму 2,7 миллиона гривен, что составляет 300 тыс. гривен на человека", - говорится в сообщении.

После получения обобщенного перечня пострадавших Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины осуществит распределение бюджетных средств в региональный орган социальной защиты населения Донецкой области, который в течение пяти рабочих дней с момента их поступления на счет перечислит их пострадавшим.

В ОГА добавили, что в госбюджете на 2020 год впервые за время вооруженной агрессии было предусмотрено 20 млн гривен для выплаты денежной компенсации гражданам, чье жилье было разрушено.