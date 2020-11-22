Оккупанты стреляли из гранатомета возле Водяного

Украинские военные огонь в ответ не открывали.

Оккупанты стреляли из гранатомета возле Водяного
Фото: Макс Левин

С начала суток роSSийские оккупационные войска на Донбассе один раз нарушили режим тишины.

Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня, 21 ноября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко от населенного пункта Водяное, противник применил автоматический станковый гранатомет", - говорится в вечерней сводке.

Неприцельный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь они не открывали.

На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина."

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.

За прошедшие сутки, 20 ноября, роSSийско-оккупационные войска семь раз нарушили достигнутые мирные договоренности. В районе Шум враг применил стрелковое оружие, а неподалеку Каменки, Водяного, Пищевика, Павлополя и Авдеевки - стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск, используя запрещенные мины ПОМ-2.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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