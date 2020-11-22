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2020-11-22
В Харькове мужчина с криком "Аллах Акбар" разбил стекло на входе в ОГА
Злоумышленника задержала полиция, пострадавших нет.
В центре Харькова мужчина разбил стекло на дверях в помещение облгосадминистрации. По словам очевидцев, он бил стекло с криком "Аллах Акбар".
Злоумышленника задержала полиция, пострадавших нет, информирует харьковский сайт В городе.
В полиции Харьковской области подтвердили информацию об инциденте.
"Был вызов, приехали, личность была на месте, его задержали. Проводятся следственные действия", - сказали в полиции в комментарии агентству УНН.
Напомним, накануне в Слободском районе Харькова мужчина взорвал гранату во дворе дома, где проживает его бывшая жена с пятилетним ребенком. В результате взрыва человеку оторвало часть руки.