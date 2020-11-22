РоSSия запретила въезд 25 подданным Великобритании

РоSSия ввела зеркальные персональные санкции в отношении граждан Великобритании, которым запрещен въезд на территорию РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает роSSийский Интерфакс.

"В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности роSSийской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым запрещен въезд на территорию РоSSийской Федерации", - говорится в заявлении официального представителя МИД РоSSии Марии Захаровой.

6 июля Великобритания объявила о введении персональных санкций в отношении 25 граждан РФ , которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. Они приняты в рамках так называемой "поправки Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, который в мае 2018 года одобрила Палата общин британского парламента.

В "черном списке", в частности, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, сотрудники МВД РФ . Они, по мнению британских властей, причастны к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Этим лицам запрещен въезд в Великобританию, а их активы заморожены.

Персональные санкции Лондон тогда ввел также в отношении 20 граждан Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста Джамала Хашогги, двух высокопоставленных военных генералов из Мьянмы. Под санкции попали и две организации, причастные к принудительному труду, пыткам и убийствам в Северной Корее.