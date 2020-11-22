РоSSия запретила въезд 25 подданным Великобритании

Санкции введены в ответ на ограничительные меры Лондона в деле Магнитского.

РоSSия запретила въезд 25 подданным Великобритании
Фото: tvc.ru

РоSSия ввела зеркальные персональные санкции в отношении граждан Великобритании, которым запрещен въезд на территорию РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает роSSийский Интерфакс.

"В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности роSSийской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым запрещен въезд на территорию РоSSийской Федерации", - говорится в заявлении официального представителя МИД РоSSии Марии Захаровой.

6 июля Великобритания объявила о введении персональных санкций в отношении 25 граждан РФ, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. Они приняты в рамках так называемой "поправки Магнитского" к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, который в мае 2018 года одобрила Палата общин британского парламента.

В "черном списке", в частности, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, сотрудники МВД РФ. Они, по мнению британских властей, причастны к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе "Матросская тишина" юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского. Этим лицам запрещен въезд в Великобританию, а их активы заморожены.

Персональные санкции Лондон тогда ввел также в отношении 20 граждан Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста Джамала Хашогги, двух высокопоставленных военных генералов из Мьянмы. Под санкции попали и две организации, причастные к принудительному труду, пыткам и убийствам в Северной Корее.

Напомним, в октябре Европейская комиссия внесла предложение о будущем санкционном списке ЕС за нарушения прав человека вроде "Акта Магнитского" в США.

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